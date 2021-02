Hideg idő - A Balatonnál már jegesedik a kicsapódó víz

2021. február 11. 17:51

A Balatonnál a viharos erejű széllökések csütörtök délelőtt elérték a 90 kilométer/órás erősséget, egyelőre csak a partra kicsapódó víz jegesedése indult meg.

Hétvégére töredezett jégtakaró is kialakulhat a tavon - közölte Horváth Ákos, a siófoki obszervatórium vezetője az MTI-vel.

A meteorológus kifejtette: az észak-északnyugat felől érkező viharos erejű széllökések és a Balaton magas vízállása miatt főként a déli-délnyugati partrészeken lehet számítani arra, hogy a kicsapódó víz ráfagy a kövekre, padokra, sétányokra.

Arról is beszámolt, hogy jelenleg még plusz 1,6 Celsius fokos a víz hőmérséklete, de a szél miatt gyorsul a lehűlése. A kitartó hidegben hétvégén már a nyílt vízen is megjelenik majd a jég. A szél miatt várhatóan töredezetten fagy be a tó felszíne, egyelőre nem tudni, milyen vastag lesz a jég - tette hozzá.

A vizugy.hu adatai szerint a Balaton átlagos vízszintje csütörtök reggel 121 centiméter volt. (Ez csaknem 10 centiméterrel meghaladja a februári időszakra meghatározott üzemi vízszintmaximumot). Az erős szél miatt a délelőtti órákban a déli parti Balatonmáriafürdőn 133, Fonyódon 129 centiméteres vízállást is mértek. A Sió-zsilipen két hete tart a víz leeresztése, amelynek intenzitását szerda óta növelték. Jelenleg másodpercenként 20 köbméternyi vizet engednek le a Balatonból a Sióba.

MTI