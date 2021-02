Emberéletek veszélyeztetésének gondolatával játszott el Márki-Zay

2021. február 12. 00:25

Ha összeomlana az egészségügyi ellátás, az térdre kényszeríthetné Orbán Viktort – fejtegette az ATV műsorában Márki-Zay Péter, baloldali miniszterelnök-jelölt. Hódmezővásárhely polgármestere szerint az oktatási rendszert is megérheti bedönteni a kormánypártok leváltása érdekében.

A tanárok és az orvosok sem tudják, hogy micsoda hatalom van a kezükben – fejtegette az ATV-ben Márki-Zay Péter csütörtökön.

– Ha egyszer az összes tanár azt mondaná, hogy sztrájkolunk és nem megyünk be, akkor Orbán Viktort térdre lehetne kényszeríteni, ha az orvosok mondanák ugyanezt, megszűnik az egészségügy – vetette fel a baloldali polgármester. Márki-Zay Péter, aki a beszélgetős műsorban egy óriási keményfedeles füzetbe jegyzetelt, azt is felrótta az állami szektorban dolgozó tanároknak és az orvosoknak, hogy – hasonlóan az ellenzéki parlamenti képviselőkhöz – a saját állásukat féltik, azért mennek be dolgozni nap mint nap. A baloldali miniszterelnök-jelölt szerint a Fidesznek vége lenne egy ilyen bojkott esetében, a kormánypártok nem engedhetnék meg maguknak, hogy leálljon az egészségügy vagy az oktatás. Roppant nagy lehetőség van a kezükben – összegezte Márki-Zay Péter. A koronavírus-járvány harmadik hullámának közelében Márki-Zay Péter szerint ez lenne a legfontosabb cselekedet.

Nem a mostani az első eset, hogy teljesen elrugaszkodott gondolatokat oszt meg a nagy nyilvánossággal Márki-Zay Péter. A 2018-as országgyűlési választások kampányában Gödöllőn így fenyegette meg a kormánypártok támogatóit: – E mellé a rendszer mögé roppant kellemetlen ma odaállni. Akik mégis úgy döntenek, hogy ennek a korrupt rendszernek a kiszolgálói, igenis ma azzal kell számolniuk, hogy az ő gyermekeik és unokáik lehajtott fejjel fognak menni az utcán, ezek az emberek Biszku Bélaként fognak közöttünk élni. Ezt a kormányt akkor is eltakarítjuk, ha ez holnap estére nem következik be, senki ne legyen nyugodt a fideszesek köréből – mondta pár nappal a Fidesz–KDNP által kétharmaddal megnyert választások előtt Márki-Zay Péter.

– […] igenis listázni kell és fogjuk is listázni a bírókat – mondta egy másik videóbejegyzésében a hódmezővásárhelyi polgármester. Egy, a büntetőügyében eljáró bírót így minősítette: – Szükséges a Vérbíró.hu oldalon közzétenni azokat a bírókat, akik pártérdekekből abszolút vállalhatatlan ítéleteket hoznak – írta a baloldali politikus a bírói függetlenség védelmében.





