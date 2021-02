Meghalt Chick Corea dzsesszzongorista és zeneszerző

2021. február 12. 09:07

Meghalt 79 éves korában Chick Corea amerikai dzsesszzongorista és zeneszerző - közölték a zenész honlapján.

loudwire.com

Karrierje több mint öt évtizedet ölelt fel, utolsó albuma 2020-ban jelent meg. Ő a negyedik a legtöbb Grammy-díjra jelölt zenészek rangsorában 65 jelöléssel, ebből 23 alkalommal nyert is.



Corea február 9-én hunyt el a rák egy ritka fajtája következtében. A betegséget csak nemrég diagnosztizálták - írta a BBC hírportálja.



A zenész az 1960-as évek végén Miles Davisszel játszott. Saját együttese, az 1972-ben alapított Return to Forever a fúziós dzsessz egyik legnagyobb hatású zenekara volt.



Zeneszerzői munkássága is világhírű, nagy slágerei között tartják számon a Spaint és a 500 Miles High-t.



"Munkáival és évtizedek turnéival milliókat érintett meg és inspirált" - olvasható a közleményben.



Novemberben a BBC-nek adott interjújában elmondta, hogy a karantén idejét új projektek tervezésére használta, alig várta, hogy újra élőben, közönség előtt játszhasson.



Halála előtt rajongóinak küldött üzenetében írta: "azt remélem, hogy akik érzik magukban a zenélés, az írás, az előadás késztetését, bele is vágnak. Ha nem magukért, a többiekért".



"Nemcsak arról van szó, hogy a világnak több művészre lenne szüksége, egyszerűen nagy öröm" - tette hozzá.



MTI