Novák: sokat spórolhatnak a családok az otthonteremtési programmal

2021. február 12. 09:30

Akár több tízmillió forintot is megspórolhatnak a családok a januárban indítottotthonteremtési programnak köszönhetően - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter pénteken Facebook-oldalán.

Novák Katalin a közzétett videóban azt mondta, hogy a gazdasági újraindítási akcióterv részeként januárban indított otthonteremtési program a gyermekvállalás előtt állóknak, a gyermeket nevelőknek, házaspároknak, együtt élőknek, egyszülős családoknak és azoknak is szól, akik nem szeretnének költözni.



Emlékeztetett, hogy januártól 27 százalékról 5 százalékra csökkent az új építésű, maximum 150 négyzetméteres lakások és a legfeljebb 300 négyzetméteres házak áfája.

Akik családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok) vásárolnak új ingatlant, az 5 százalék áfát is visszaigényelhetik, és illetéket sem kell fizetniük. Akik építkeznek, ötmillió forintig élhetnek az áfa-visszaigényléssel - tette hozzá.



Elmondta, hogy akik felújítják otthonukat, támogatást vehetnek igénybe: a felújítási költségek felét - legfeljebb 3 millió forintot - támogatásként utólag megkaphatják.



Ehhez februártól állami kamattámogatású, maximum 6 millió forintos otthonfelújítási kölcsönt vehetnek fel azok, akik nem tudják előzetesen megfinanszírozni a felújítási költségeket - fűzte hozzá.



Novák Katalin kitért arra is, hogy januártól tetőtér-beépítésére is igénybe vehető a csok teljes összege.

MTI