Saját ügyfelét zsarolta meg az ügyvéd - ülhet...

2021. február 12. 12:59

Vádat emelt a Fővárosi Nyomozó Főügyészség a saját ügyfelét zsaroló ügyvéd és négy társa ellen - közölte a fővárosi főügyész pénteken az MTI-vel.

Ibolya Tibor közleményében azt írta, a 43 éves budapesti férfi ügyvédként 2014-ben megbízást kapott a sértettől, egy feltaláló üzletembertől, hogy lássa el a kozmetikai termékeit forgalmazó cégét érintő ügyvédi feladatokat. Az ügyvéd felismerte, hogy megbízója bizalmatlan a hatóságokkal szemben, így elhatározta, hogy kihasználja őt.



Az ügyvéd elhitette a sértettel, hogy házkutatást fognak nála tartani, ezért elkért tőle több, üzleti és személyes titkokat tartalmazó adathordozót, ám miután a csak kitalált házkutatásra nem került sor, az ügyvéd egy társával együtt azt mondta a sértettnek, hogy az adathordozókat a védelme érdekében a Dunába dobták. A valóságban azonban ezek a tárgyak az ügyvédhez kerültek, amivel a későbbiekben zsarolta is a sértettet.



Emellett az ügyvéd 2015 tavaszán rávette a sértettet, hogy alapítson új cégeket. Az ügyvéd az üzletember költségén, és csak részben a tudtával, több gazdasági társaságot is létrehozott, amelyek élére saját bizalmi embereit tette, a tényleges érdemi döntéseket azonban ő maga hozta meg, majd a cégek közötti pénzmozgások felhasználásával, a profit kivonásával az ügyvéd a sértettet megkárosította.



Amikor az üzletember 2017-ben felmondta a megbízást, az ügyvéd - két vádlottal együtt - egy éven át zsarolta a sértettet, a hosszú évek alatt felépített cégcsoport és hírnév, illetve a magánélete súlyos megkárosításával, valamint élet elleni fenyegetésekkel - írta a főügyész. Az ügyvéd több százmillió forint értékben szerzett így a sértettől gyémántokat, készpénzt és ingatlant.



A főügyész tájékoztatása szerint az elsőrendű vádlott, az ügyvéd jelenleg is letartóztatásban van.



A másodrendű vádlott egy budapesti gyémántkereskedő, aki aktívan részt vett a zsarolásokban, a negyedrendű vádlott - a sértett bizalmi emberének hitt sofőr - bűnsegédként vett részt a zsarolásban. A harmadrendű vádlott a cégcsoport informatikai fejlesztője, aki a vád szerint a cégcsoport működéséhez elengedhetetlen adatok visszatartásával zsarolta a sértettet, ezzel százezer eurót kényszerített ki tőle. Az ötödrendű vádlott egy nő, aki strómanként az ügyvéd által kiállított, ügyvédi munkavégzésről szóló hamis számlák kifizetéséről intézkedett.



A Fővárosi Nyomozó Ügyészség bűnszövetségben, élet elleni fenyegetéssel elkövetett zsarolás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, a vádlottakkal szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozva.



Ibolya Tibor tudatta azt is, hogy az ügyben más bűncselekmények gyanúja miatt a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen továbbra is nyomozás van folyamatban, amelyet elkülönítettek ettől az ügytől.

MTI