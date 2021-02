Salvini: a jobbközép kormányzó pozícióba kerül Draghi miniszterelnökségével

2021. február 12. 15:02

Az új kormány minél gyorsabb munkába állását sürgette a jobbközép vezetője, Matteo Salvini pénteken hangsúlyozva, hogy a Liga és a Hajrá Olaszország párt kormányzó pozícióba kerül a közgazdász Mario Draghi vezette kormánnyal.

Salvini - corrierre.it

Matteo Salvini a szokása szerint egy római utcán tartott rögtönzött sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a jobbközép koalícióhoz tartozó Liga és Hajrá Olaszország (FI) támogatja Mario Draghi kormányát, amelynek eskütétele a következő napokban várható.



"A jobbközép a kormányzás útját választotta - jelentette ki.



Hangoztatta: nem követeltek miniszteri tárcákat, nem emeltek vétót Draghi semmilyen tervezett döntésével szemben. "Alig várjuk, hogy megkezdődjék a kormányzati munka. A Liga számára nem a minisztériumok a fontosak, hanem az egészség és a munka védelme, valamint a normális élethez való viasztérés" - jelentette ki.



Hozzátette, hogy a korábbi miniszterelnök, Giuseppe Conte január 26-i lemondása óta áll az ország, miközben az olaszok "azonnali és gyakorlati" döntéseket várnak. Elemzők rámutattak, a Matteo Salvini "intézményes" kijelentéseivel már a következő választásokra és az esetleges miniszterelnöki szerepére készül jól tudva, hogy Mario Draghi kormánya valószínű egy évig fog tartani.



Matteo Salvini megjegyezte, tiszteletben tartja a Giorgia Meloni vezette jobboldali Olasz Testvérek (FdI) döntését, miszerint szövetségeseivel ellentétben nem támogatja Mario Draghit. "A Liga az ország érdekeit a pártérdekek elé helyezte" - kommentált Matteo Salvini.



Giorgia Meloni pénteki televíziós interjújában úgy reagált, az FdI nem vonja kétségbe Mario Draghi tekintélyét és képességeit, de - mint fogalmazott - "Olaszország az egyetlen demokrácia, melyben a kormányzásra érdemesek nem szavazás útján kerülnek hatalomra, csupán azért, mivel a balközép fél a választásoktól" - jelentette ki. Meloni feltette a kérdést, "mi lesz akkor, amikor a leendő, egyszerre bal- és jobboldali Draghi-kormánynak a migrációról kell dönteni."



Sajtóértesülések szerint Mario Draghi akár már pénteken vagy szombaton megerősíti az államfőnek a kormányalakítási mandátum elfogadását. Ezt követően ismerteti a miniszterek névsorát: találgatások szerint a Draghi-kormány főbb gazdasági tárcáit szakértők foglalják el, de miniszteri tárca jut a pártoknak is, talán a politikai erők másodvonalbeli képviselőivel. A Liga esetében Matteo Salvini tanácsadójáról, a Liga mérsékelt szárnyát képviselő Giancarlo Giorgettiről lehet szó.



Az Öt Csillag Mozgalom (M5S) a maga részéről nyilvánosságra hozta, hogy a környezetvédelmi átmenetért felelős "szuperminisztériumot" akarja megkapni, és a külügyi tárcára is pályázik. Az M5S csütörtökön rendezett internetes konzultációja szerint, amelyen kevesebb mint 75 ezren vettek részt, a voksolók majdnem hatvan százaléka igent mondott a Draghi-kormányra. Ezt követően az M5S mozgalmi szárnyát vezető Alessandro Di Battista kilépett a pártból.



A felmérések szerint az olaszok 85 százaléka egyetért azzal, hogy Sergio Mattarella az egészségügyi-gazdasági vészhelyzetben Mario Draghira bízta a kormányalakítást. A pártok sorát továbbra is a Liga vezeti több mint 23 százalékkal, második a PD 20 százalékot támogatottsággal, harmadik az FdI 16 százalék felett, negyedik a 15 százalékra zuhant M5S. A Silvio Berlusconi vezette Hajrá Olaszország 8 százalék alatt áll.

MTI