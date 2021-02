Újabb terrortámadást akadályoztak meg a német hatóságok

2021. február 12. 15:14

Újabb iszlamista terrortámadást akadályoztak meg a német biztonsági szervek, ezúttal európai partnerekkel együttműködésében - közölte a német szövetségi belügyminiszter pénteken.

Seehofer - stern.de

Horst Seehofer közleményében kiemelte, hogy a terroristák határokon átívelő hálózatokba szerveződnek, ezért a terrorizmus elleni küzdelem is nemzetközi.



A biztonsági szervek szoros együttműködésben dolgoznak, "gyakran észrevétlenül, de nagyon hatékonyan" - tette hozzá a miniszter, felidézve, hogy a német és a dán rendőrség a napokban egy összehangolt akcióval elfogott három szíriai férfit - három testvért -, akiket állam elleni bűncselekmény előkészítésével gyanúsítanak Németországban.



A tárca összesítése szerint így már 17 iszlamista terrortámadást akadályoztak meg 2009 óta.



A Szász-Anhalt tartományi főügyészség és a dán hatóságok csütörtöki tájékoztatása szerint a rendőri műveletet február 6-án hajtották végre, két gyanúsítottat Dániában, a harmadikat Németországban vették őrizetbe.



A nyomozás első megállapításai szerint januárban részt vettek pokolgép készítésére alkalmas anyagok beszerzésében. A szász-anhalti Dessau-Rosslauban egy házkutatáson le is foglaltak tíz kilogramm robbanószert és gyújtózsinórokat. A megvásárolt vegyi anyagok egy másik részét Dániában találták meg.



Német hírportálok beszámolói szerint a gyanúsítottak Lengyelországból szerezték be az alapanyagokat a tervezett robbanószerkezetekhez. Biztosnak tűnik, hogy merényletre készültek, az viszont egyelőre nem ismert, hogy Németországban, Dániában vagy máshol akarták megvalósítani szélsőséges iszlamista meggyőződésükön alapuló terveiket.



A dán hatóságok tájékoztatása szerint további tizenegy embert is őrizetbe vettek Dániában a Németországban kiadott körözés alapján elfogott két szíriai gyanúsított mellett.



MTI