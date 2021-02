Szélsőséges bírálatok a járványkezelést vizsgáló bizottsági ülés után

2021. február 12. 17:07

Negatív jelzőkkel illették, rossznak, elbaltázottnak, kataszrofálisnak, elkésettnek tartották az ellenzéki politikusok a kormány elmúlt egyéves, a koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatos teljesítményét pénteken, miután megtartotta ülését az ellenzék által létrehozott Covid 2021 vizsgálóbizottság.

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke a testület ülése után tartott, a pártok Facebook-oldalain közvetített online sajtótájékoztatón elmondta, a Párbeszéd, valamint a Jobbik, az MSZP, a DK, az LMP és a Momentum azért kezdeményezte a vizsgálóbizottságot, hogy alaposabban áttekintse a kormány intézkedéseit az egészségügy és a gazdaság területén.



Szerinte már az első bizottsági ülésen egyértelművé vált, hogy "Orbán Viktor és kormány a végletekig elbaltázta a járványkezelést".



Hozzátette: a későn meghozott intézkedések komolyan veszélyeztették a lakosságot.



Szabó Tímea bírálta, hogy a 3600 milliárd forintos gazdaságvédelmi alapból a kormány csak 900 milliárd forintot költött valóban a gazdaság védelmére, 2500 milliárd forint nem az emberek megsegítésre ment.



Jelezte, a bizottság folytatja munkáját, szeretné meghallgatni Kásler Miklóst, az emberi erőforrások miniszterét, Müller Cecília országos tisztifőorvost és Mészáros Lőrinc vállalkozót. A testület munkájának végén átfogó jelentést tesz a kormány járványkezeléséről - közölte.



Varga Zoltán, a DK országgyűlési képviselője a négyórás, a képviselői irodaházban tartott bizottsági ülés után katasztrofálisnak minősítette az Orbán-kormány koronavírus-járvány alatti teljesítményét.



Míg az ország bukott az elmúlt egy évben, munkahelyek százai, ezrei szűntek meg, addig Orbán Viktorék nyertek mindezen - fogalmazott. Szerinte míg a magyar vállalkozók tönkrementek, "a kormány kézből etetett oligarchái, strómanjai milliárdokat kaszáltak", a "Mészáros-Tiborcz-tengely" húzta be az uniós források nagy részét.



Sürgette, hogy a mikro- és a kisvállalkozások kapják meg az elmúlt évi árbevételük 80 százalékát, a munkájukat vesztett "melósok" pedig a bérük 80 százalékát a gazdaságvédelmi alap terhére.

Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik országgyűlési képviselője is úgy látta, hogy Orbán Viktor válságkezelése megbukott. Azt mondta, átlátható és felelős gazdaságpolitikai döntésekre, azonnali költségvetési átcsoportosításokra van szükség. Azonnal le kell állítani a látszat- és a presztízsberuházásokat - szólított fel, azt javasolva, hogy ezeket a forrásokat a családokra fordítsák.

Az ellenzéki politikus azt mondta, segíteni kell az önkormányzatokat, továbbá azonnali hatállyal fel kell függeszteni a nemzeti vagyon elherdálását is.

Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke úgy értékelt, a Fidesz és Orbán Viktor nem tud kormányozni, most, amikor itt van a baj, megmutatkozott, mennyire nem készítették fel az országot a járványra.

Hozzátette: a kormány nem segíti az embereket, a családokat és a vállalkozásokat, elmarad a bértámogatás, a táppénz kifizetése. Jelezte, az ellenzéknek az a dolga, hogy a 2022-es kormányváltásra készülve olyan programot adjon, amely irányt mutat és kivezeti az országot a gazdasági és szociális válságból.



Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője azt mondta, fájlalja, hogy európai viszonylatban Magyarországon mennyire rossz a válságkezelés; míg itt csak minden huszadik embernek ad támogatást a kormány, addig Ausztriában minden ötödiknek.



Felháborítónak nevezte, hogy bár meghívták őket a testület ülésére, a Fidesz-KDNP képviselői nem jelentek meg. Szerinte a bizottság ülésén "nem pártos információk" hangzottak el, ugyanis a szegénységnek, a válságnak nincs pártszínezete.



Azonnali intézkedéseket javasolt, például SZÉP-kártya alszámláin lévő összegek átcsoportosítására, a bürokrácia csökkentésére, illetve minimáljövedelem biztosítására a válságban.



Cseh Katalin elmondta, az egészségügyi válság kezelésének nulladik lépése a bizalom, ehhez képest azt látni, hogy titkolják az oltási tervet és olyan vakcinákat engedélyeznek, amelyekről keveset tudni.



Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke véleménye szerint Magyarországon bizalmi válság van, irányítási káosz és nagyfokú késlekedés. Jelezte, az ellenzék által létrehívott bizottság egyik legfontosabb célja, hogy a magyar emberek széles körű - eddig nem ismert - információkhoz jussanak a vírusról, a járványról.



Az irányítási válsággal kapcsolatban nagy hibának nevezte, hogy nincs önálló egészségügyi minisztérium és hogy szétverték az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot (ÁNTSZ).



A szocialista politikus is úgy látta, hogy a nyáron nem csinált a kormány semmit, nem készítette fel az országot a járvány második hullámára.

MTI