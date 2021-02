Elkészül a székesfehérvári Szent István Király Múzeum felújítása

2021. február 12. 17:17

Október végére elkészül a székesfehérvári Szent István Király Múzeum bruttó 5,3 milliárd forintos felújítása, modernizálása és bővítése - jelentette be a pénteki sajtónyilvános bejáráson Vargha Tamás (Fidesz), Székesfehérvár országgyűlési képviselője.

Vargha Tamás elmondta, hogy a munkálatok október végén fejeződnek be, utána kezdődik az épület műszaki átadása. A tervek szerint 2022 tavaszán a Királyok és szentek című, nemzetközi Árpád-ház-kiállítással nyitná meg kapuit a megújult épület - tette hozzá.



Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester jelezte, hogy a bejárást követően egyeztetnek a múzeumi szakemberekkel a leendő első kiállításról, amelynek előkészületei már elkezdődtek.



A városvezető kiemelte, hogy az ütemterv szerint haladó építkezés végére olyan korszerű technológiával felszerelt múzeumépülete lesz a városnak, amely később is jelentős időszaki kiállításoknak adhat otthont. Vargha Tamás az MTI kérdésére elmondta: az Árpád-ház Program fő felelőse a Magyarságkutató Intézet, mint azt a Székesfehérváron található királycsontok vizsgálata is mutatja, de a nemzetközi tárlat létrehozása a Magyar Nemzeti Múzeum nélkül nem lehetséges.



Az Árpád-ház Programban a kormány 5,3 milliárd forintot biztosít a székesfehérvári Szent István Király Múzeum főépülete, az egykori rendház megújítására. Az épületben, amely külsőleg megőrzi eredeti formáját, 21. századi terek nyílnak majd.



A műemléki védettség alatt álló egykori rendház épületét 1756-ban építették, sokáig ennek megfelelően is használták és csak 1980-ban kapta meg a múzeum a barokk stílusú épületet. A csaknem háromezer négyzetméteres épület a jelenlegi gazdasági udvar részbeni beépítésével bővül mintegy 620 négyzetméterrel, ebben az új szárnyban alakítják ki a fogadóteret és a kiszolgáló helyiségeket, míg az eredeti épületrészekben - a felújítást követően - a kiállítóterek lesznek.



A fejlesztés részeként létrejön egy több mint ezer négyzetméteres, szabályozott hőmérsékletű és páratartalmú kiállítótér, amely alkalmas exkluzív időszaki és állandó régészeti, valamint történeti kiállítások rendezésére.



A megújuló múzeumépület a Királyok és szentek - Az Árpádok kora című kiállítással nyitja majd meg a kapuit. 2022, az Aranybulla kiadásának 800. évfordulója ünnepi év lesz Székesfehérváron, ebből az alkalomból nyílik majd meg az Árpád-házat bemutató nagykiállítás, amely a kor jelképértékű hazai emlékeit eddig soha nem látott teljességükben mutatja be és hazahozza a tárlatra a külföldre került emblematikus tárgyakat is.

MTI