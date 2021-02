A Facebook csaknem négymilliárdot fizetett be a magyar államkasszába

2021. február 12. 17:55

Az igazságügyi miniszter "fontos és jó irányba tett lépésről" számolt be a nagy technológiai cégekkel történő törvényes és rendezett együttműködésben pénteken a Facebook-oldalán

Varga Judit a bejegyzésében ismertette, hogy a Facebook 3,8 milliárd forint reklámadót fizetett be a magyar költségvetésbe, ezzel - minden Magyarországon törvényesen működő vállalathoz hasonlóan - eleget téve közteherviselési kötelezettségének.



Sokan azt állították, hogy a technológiai cégek nem tartják majd be a magyar szabályokat, mostantól viszont joggal feltételezhető, hogy a technológiai cégek is a törvényes működés mellett köteleződtek el - vélekedett.



A miniszter bejegyzése szerint az Igazságügyi Minisztérium (IM) a nagy technológiai cégek átlátható, ellenőrizhető és törvényes működését szeretné elérni. Semmi mást, mint ami minden cégre, nagyvállalatra vagy kisvállalkozóra is vonatkozik Magyarországon - írta.



Hozzátette: az IM továbbra is részt vesz az Európai Unió hasonló irányú szabályozásának előkészítésében.



MTI