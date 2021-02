Az Egyesült Királyságban is érdeklődnek a magyar családpolitika iránt

2021. február 12. 18:42

Míg az Egyesült Királyságban csökken, Magyarországon folyamatosan nő a gyermekvállalási kedv, ezért egyre több brit döntéshozó érdeklődik a magyar családpolitika iránt - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter pénteken.

"Azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy a magyar családpolitika híre messzire eljutott. Eljutott Londonba is, ami nincs is olyan messze, de közösek a kihívásaink, és nem egyformák a válaszaink" - tájékoztatott Novák Katalin a Facebookon, miután online konferencián vett részt brit partnerekkel.



A felek eszmecserét folytattak a két ország közös demográfiai kihívásairól.

Ennek során Novák kijelentette, hogy a családpolitika a legjobb befektetés a jövőbe, amire nagy szükség van a demográfiai nehézségek leküzdéséhez, ez az egyik fő célja a kormánynak.



Rámutatott, hogy Magyarországon 1981 óta csökken a népesség, azonban az elmúlt tíz évben folyamatosan nőtt a gyermekvállalási kedv, és több évtizedes csúcson van.



"Célunk, hogy minden olyan gyerek megszülethessen, akit terveztek a szülők" - fogalmazott.



A családpolitika másik fontos célja, hogy a gyerekes családok jobban éljenek, miután jelenleg a gyereket vállalók gazdasági értelemben véve hátrányos helyzetben vannak a gyermektelenekkel szemben, ezt a hátrányt pedig meg kell szüntetni - tette hozzá.



A miniszter arról számolt be, hogy bár az Egyesült Királyságban csökken a születések száma, a népességszám a bevándorlás következtében nő, ami általános jelenség egész Európában.



Novák Katalin ezt követően részletekbe menően bemutatta a magyar intézkedések főbb területeit.



A megbeszélésen többek között brit konzervatív parlamenti képviselők, miniszterelnöki tanácsadók, valamint a ResPublica nevű think tank igazgatója is részt vett. Utóbbi dicsérte a magyar kormány nemrég bejelentett intézkedését, miszerint a 25 év alattiak mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól.



Korábbi tájékoztatás szerint nemrégiben a japán kormánypárt főtitkár-helyettese is érdeklődött a magyar családpolitika eredményei iránt.



MTI