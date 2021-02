A cseh kormány mérlegeli, forduljon-e kórházi segítségért szomszédaihoz

2021. február 12. 19:09

Csehország a jelenlegi koronavírus-járvánnyal kapcsolatban akkor fordul szomszédaihoz segítségért, ha kórházi ágyainak 90 százaléka foglalt lesz - jelentette be Vladimír Cerny egészségügyi miniszterhelyettes pénteken Prágában.

A tárca hivatalos közleménye szerint pénteken a csehországi kórházak intenzív osztályain az ágyak 16 százaléka, míg a standard kórházi ágyak 26 százaléka volt még szabad.



Cerny, aki a járvány tavaly márciusi kitörése óta a kórházi férőhelyekért felelős, egyben leszögezte, hogy a külföldi segítségkérés feltételeiről a kormány és az egészségbiztosítók tárgyalásai már folyamatban vannak.



A cseh kórházakban a legfrissebb kimutatás szerint mintegy 5700 Covid-19-es beteg fekszik, közülük 1075 állapotát minősítették az orvosok súlyosnak. Ez utóbbiak azok, akik intenzív kezelésre, gyakran lélegeztetőgépre szorulnak. Ugyanakkor a cseh orvosok tapasztalatai azt mutatják, hogy a koronavírusos betegek mintegy 25-30 százaléka még két-három hétig kórházi utókezelésre is szorul.



A külföldi segítségkérés témája egy hete került a cseh közvélemény figyelmének homlokterébe, amikor a prágai kormány nem engedélyezte a határ menti Karlovy Vary-i kerület kérését, hogy igénybe vehesse a németek által felajánlott segítséget. A kerületben fekvő Cheb és Sokolov városok kórházai rendkívül le vannak terhelve, s az ottani betegeket más csehországi kórházakba kell szállítani. A régió településeinek több polgármestere a héten levelet írt a kormánynak, amelyben azt kérték, hogy engedélyezze a betegek elhelyezését a jóval közelebb lévő német kórházakban. A chebi és a sokolovi kórházakhoz hasonló helyzetbe van néhány kelet-csehországi kórház is, ahonnan a betegeket jelenleg szintén más régiókba kell szállítani.



Ezek a rendkívül leterhelt kórházak valamennyien a chebi, sokolovi és a trutnovi járásokban vannak. A kormány ezt a három járást pénteken lezárta, tovább korlátozta a lakosság mozgását, s a járási határokon a rendőrség szúrópróbaszerűen ellenőrzi az autósokat.



Jan Blatny egészségügyi miniszter szerint az intézkedést az indokolja, hogy ezekben a járásokban "háromszor-négyszer több az új fertőzés, mint az országos átlag".



Csehországban az év elejétől kezdve a munkanapokon átlagban 8-10 ezer az új fertőzések száma. "A járvány nem gyengül, és nagyon negatív hatása van a kórházakra" - jelentette ki Ladislav Dusek, az Egészségügyi Információk és Statisztikák Intézetének igazgatója pénteken.



Miután a cseh képviselőház az ellenzék elutasító magatartása következtében csütörtökön nem fogadta el a kormány kérését a szükségállapot meghosszabbítására, az vasárnap este lejár. A cseh kormány pénteken rendkívüli ülésen foglalkozik azzal, hogyan kezelje tovább a járványhelyzetet. A kormány tárgyal a regionális elöljárókkal is, akik többsége az ellenzéki pártok tagja.



Több ellenzéki regionális elöljáró és polgármester is bírálta a parlament döntését, és azt kérte a kormánytól, hogy hétfőn újra hirdesse ki a szükségállapotot. A hatályos szabályok szerint a kormánynak erre ugyan joga van, de döntését a képviselőháznak kell jóváhagynia. Az orvosi szakszervezetek szintén a szükségállapot megújítására szólították fel a kormányt.



Az ellenzéki pártok vezetői elutasító álláspontjukat azzal indokolják, hogy az Andrej Babis vezette kormány kaotikusam kezeli a járványt, nem hajlandó velük konstruktív párbeszédet folytatni, és nem veszi figyelembe javaslataikat.



MTI