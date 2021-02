Klubrádió: a médiatanács "jogtalanul, diszkriminatív módon" járt el...

2021. február 12. 19:42

A médiatanács nem elvette, hanem "jogtalanul, diszkriminatív módon nem engedte tovább használni" a Klubrádió frekvenciáját, míg más műsorszolgáltatóknak biztosította az újabb hétéves sugárzási lehetőséget - írta a Klubrádió pénteken a médiatanács elnökének csütörtöki közleményére reagálva.

A Klubrádió szerint a médiatanács elnökének soraiban "alig lelhető fel a valóságnak megfelelő állítás". A testületnek szerintük - Karas Monika állításával szemben - volt mozgástere, hiszen például az Inforádió esetében pontosan ellenkezőleg döntöttek, ugyanolyan előzmények után.



Hozzátették: a Klubrádió dokumentálta a médiatanács diszkriminatív döntéseit, amelyekkel azonos előzmények után nemcsak az Inforádiónak, hanem másoknak is kedvezően bírálta el a szerződéshosszabbítási igényét. A diszkriminációt nem menti, hogy nem csak a Klubrádióval szemben alkalmaztak hátrányos megkülönböztetést - írták.



Úgy fogalmaztak, hogy a Klubrádió nem elmulasztotta feltölteni a hatóság szerverére a heti műsorkvóták teljesítéséről szóló jelentését, hanem - a médiatanács álláspontja szerint is - csak egy éven belül két alkalommal késett vele. A kérdéses időpontban azonban nem is volt törvényben szabott határideje az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének, amit el lehetett volna mulasztani, az adatfeltöltés pedig megtörtént - jelentették ki.



Csúsztatásnak nevezték azt, hogy ha a Klubrádió a törvényi kizáró okok miatt a hosszabbítást nem kérelmezte volna, akkor a médiaszolgáltatási jogosultság lejártáig, tehát február 14-éig a médiatanács le tudta volna folytatni a pályázatot, amelyen a Klubrádió is eséllyel indulhatott volna. A Klubrádió szerint a két ügy párhuzamosan zajlik, a pályázatot korábban is kiírhatta volna a médiatanács, annak jelenlegi állását pedig a kizárt pályázók jogorvoslata okozza, nem pedig a Klubrádió frekvenciahosszabbítás érdekében folytatott jogi harca.



Azt is furcsállották, hogy bár a médiatanács elnöke a rádiós piac állandó mozgására és a rendelkezésre álló frekvenciák "korlátos állami erőforrás" jellegére hivatkozik, "több tucat" frekvencia - köztük a Klubrádió régi 95,3 MHz-es hullámhossza is - kihasználatlan.



Megjegyezték: az, hogy a Klubrádió nem hét, hanem tíz éven át sugározhatott ingyenes közösségi hullámhosszon nem a médiatanács tevékenységének eredménye, hanem "a médiatanács 2010 és 2013 közötti sorozatos törvénysértéseinek következtében hozott bírósági ítéletek kényszerítő erejének" a következménye volt.



Karas Monika, a médiatanács elnöke csütörtökön adott ki közleményt a Klubrádió ügyéről, amelyben hangsúlyozta: a médiatanács nem vette el a frekvenciát a Klubrádiótól. Azt írta: a rádiót nem érte hátrányos megkülönböztetés, a médiatanács több gesztust tett a rádiónak.

A meghozott döntésekben a testületnek nem volt mozgástere, azok a médiatörvényből következnek. Hangsúlyozta: a tanács minden rádiót egyforma mércével mér. Úgy fogalmazott, hogy a médiatanács minden döntése megtámadható bíróság előtt, a bíróság pedig minden szempontot mérlegelve hozza meg döntését. A rádiónak továbbra is megvan a lehetősége, hogy sikeres pályázat esetén tovább szóljon ugyanazon a frekvencián, vagy bármely másik frekvenciára kiírt pályázaton induljon - írta.



MTI