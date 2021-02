Szétlövéssel legyőzte a dánokat a magyar női jégkorong-válogatott

2021. február 12. 19:52

Az elit-világbajnokságra készülő magyar női jégkorong-válogatott felkészülési mérkőzésen szétlövést követően 3-2-re jobbnak bizonyult a házigazda dánoknál.

Huszák Alexandra - jegkoronszovetseg.hu

A pénteki, koppenhágai találkozón a magyarok sebességben és játékban is egyenrangú ellenfélnek bizonyultak. Egyenlő létszámnál az ugyancsak A csoportos dánok kezdeményezőbbek voltak és irányítottak ugyan, de a magyarok pár húzással, gyors akciókból rendre veszélyt jelentettek. Emberelőnyös szituációkban pedig a vendégek sokkal veszélyesebben támadtak, a 39. percben Huszák Alexandra fórból távoli lövéssel szerezte meg a vezetést: 14 másodperc kellett akkor az emberelőny gólra váltásához. A hazai egyenlítést követően Huszák az 59. percben másodszor is vezetéshez juttatta Lisa Haley szövetségi kapitány együttesét, de a dánoknak 20 másodperccel a rendes játékidő vége előtt sikerült kiharcolniuk a ráadást. Amely aztán szétlövésben, a kilencedik párt követően dőlt el: miként a mérkőzést, a rávezetést is 3-2-re nyerték a magyarok.



Szombaton 13 órától ismét jégre lép a két együttes.



A világbajnokságnak április 7. és 17. között ad otthont a kanadai Halifax és Truro, a magyar együttes az utóbbi helyszínen a csehekkel, a dánokkal, a japánokkal és a németekkel találkozik.

Eredmény, felkészülési mérkőzés:

Dánia-Magyarország 2-3 (0-0, 0-1, 2-1, 0-0, 0-1) - szétlövés után



a magyar gólszerző: Huszák Alexandra (39., 59.)

MTI