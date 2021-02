Mario Draghi elfogadta a miniszterelnöki megbízatást az olasz államfőtől

2021. február 12. 21:10

Mario Draghi közgazdász, az Európai Központi Bank egykori elnöke péntek este megerősítette, hogy elfogadja a miniszterelnöki megbizatást Sergio Mattarella olasz államfőtől.

Draghi - italy24news.com

A római elnöki palotában elhangzott sajtónyilatkozatában Draghi közölte miniszterei névsorát. Kormányában szakértők és pártpolitikusok is helyet kaptak.



A huszonhárom fős csapatból nyolc a szakértő, tizenöt pártpolitikus. A miniszterek közel egyharmada nő.



Az egészségügyi és gazdasági válsághelyzet orvoslására alakult "csapatban" a pénzügyminiszteri tárcát Daniele Franco, a jegybank eddigi vezérigazgatója kapta meg, a belügyminiszter a korábbi szakértő tárcavezető Luciana Lamorgese maradt. A külügyminisztériumi tárcát továbbra is Luigi Di Maio, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusa vezeti.



Az igazságügyminiszter az alkotmánybíróság volt elnöke, Marta Cartabia lett. Újdonságnak számít az idegenforgalmi, valamint a környezetvédelmi fejlesztésért felelős tárca felállítása.



Az eddigi kormánypártok közül a legnagyobb parlamenti erő, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) négy, a baloldali Demokrata Párt (PD) három miniszteri széket kapott. A Draghi-kormányba belépő, Silvio Berlusconi vezette Hajrá Olaszország (FI) szintén három minisztériumot szerzett, és hasonlóan hármat kapott a jobboldali Liga is. A Matteo Salvini vezette párté lett a jelentős súlyú gazdasági fejlesztési minisztérium, élén Giancarlo Giorgettivel, aki Salvini tanácsadójaként és Mario Draghi közeli barátjaként ismert. A Liga kapta meg az újonnan felállított idegenforgalmi tárcát, valamint a fogyatékkal élőkért felelős minisztériumot, melynek létrehozását a Liga javasolta.



Nem történt váltás az egészségügyi tárca élén, melyet továbbra is Roberta Speranza, a baloldali Szabadok és Egyenlők (LeU) minisztere vezet. A Matteo Renzi vezette Élő Olaszország (IV) egy tárcát tartott meg a korábbi kormányban birtokolt kettő helyett.



Az Öt Csillag Mozgalom a Mario Draghival tartott konzultációkon egy az "ökológiai átmenetért" felelős csúcsminisztérium felállítását kérte. Mario Draghi létrehozott egy környezeti-energetikai fejlesztési minisztériumot, valamint tárca nélküli miniszterre bízta a digitalizáció fejlesztését is, mindkettőt szakértők vezetésével.



A Demokrata Párt megtartotta a kulturális tárcát Dario Franceschinivel és a védelmi miniszteri széket Lorenzo Guerinivel, valamint megkapta a munkaügyi tárcát a párt főtitkár-helyettese Andrea Orlando vezetésével.



A miniszteri névsorról elsőként nyilatkozó Matteo Salvini, a Liga vezetője elmondta, hogy Mario Draghi személyesen telefonon közölte vele a névsort.



"Nem kértünk miniszteri székeket, mégis több jelentős, az ország újraindulását szolgáló tárcát kaptunk. Olaszország ki van éhezve az egészségre, a munkára, a normális élethez való visszatérésre, mi pedig azonnal megkezdjük a munkát" - jelentette ki Salvini. Megjegyezte: "nem lesz könnyű Luciana Lamorgese belügyminiszterrel egy kormányban dolgozni, mivel a Liga fordulatot vár a korábbi migrációs politikában, de segítünk Lamorgesének is más sebességre kapcsolni."



A Mario Draghi vezette 67. olasz kormány szombaton délben teszi le esküjét, és a jövő hét elején kér bizalmat a parlamenttől.



