Kitört a francia–német vonatháború

2021. február 13. 17:57

Európa új piacvezető vasútgyártója, az Alstom hadat üzent a versenytárs Siemensnek: a cég szerint az Euroduplex emeletes vonat jobb, mint a német ICE járművek. Az Alstom tárgyalásokat folytat az egyik német magánvasúttal a kétszintes szerelvények szállításáról.

Hamarosan nagyobb versenyre kell felkészülnie a Deutsche Bahnnak a távolsági közlekedésben? Az Alstom vonatgyártó ezt valószínűnek tartja:

– Előrehaladott tárgyalásokat folytatunk olyan vállalati ügyfelekkel, akik be akarnak lépni a német távolsági szállítási piacra – nyilatkozta Müslüm Yakisan, az Alstom Németország, Ausztria és Svájc (DACH) régió­vezetője a WirtschaftsWoche kérdésére. Az ­Alstom mindenekelőtt a nagy sebességű emeletes vonatok fejleszté­sében látja a jövőt.

– Az emeletes vonataink jó alternatívát jelentenének a Siemens által gyártott Velaro szerelvényekkel szemben, mert nagyobb kapacitást biztosítanak – mondta Yakisan. A Deutsche Bahn az ICE néven üzemelteti a Velarót. A Siemens az 1990-es évek eleje óta építi a nagy sebességű vonatot, és immár a negyedik generációnál jár. A csoportnak jelenleg is több száz Velaro vonat szállítására van megrendelése ICE4 néven a Deutsche Bahntól. Ezek a szerelvények óránként akár kétszázötven kilométeres sebességgel is képesek haladni.

A szerelvények óránként akár kétszázötven kilométeres sebességgel is képesek haladni Fotó: Europress/AFP/DPA/Sven Hoppe

A Deutsche Bahnnak jelenleg 99 százalékos piaci részesedése van a németországi távolsági közlekedésben. A ­FlixTrain – amelynek anyacége, a FlixBus a nemzetközi expresszbusz szolgáltatása révén Magyarországon is közismert – két vonalán kívül alig akad vállalkozó. A Flixtrain Stuttgarttól Berlinig és Kölnből Hamburgig közlekedteti járatait. A startupból kinőtt szolgáltató francia gyártmányú Thalys vonatot üzemeltet Belgiumból Németországba, amely összeköti Brüsszelt Kölnnel, és továbbközlekedik Dortmundig. Az Alstom, amely január végén fejezte be a versenytárs Bombardier Transportation bekebelezését, változtatni akar a németországi helyzeten.

A cég 1996 óta szállítja az SNCF francia állami vasútnak az Avelia Euro­duplex nevű, kétszintes gyorsvonatot, amely óránként akár háromszázhúsz kilométeres sebességgel is halad, és az SNCF-nél TGV-nek hívják. A vonatot azért fejlesztették ki, hogy nagyobb kapacitást biztosítson a gyakran zsúfolt útvonalon Párizs és Lyon között. A hosszú távú vasúti közlekedésben tapasztalható nagyobb versenyről már régóta viták folynak.

– A következő két–öt évben biztosan látunk olyan új vasúttársaságokat, amelyek versenyezni fognak a németországi Deutsche Bahnnal a távolsági közlekedésben – jelezte a német lapnak Yakisan. A német piac stratégiai­lag fontos az Alstomnak. – A német nyelvterület, vagyis a DACH körülbelül 11 ezer alkalmazottal nehézsúlyú versenyző az Alstom-csoporton belül – ismertette Yakisan. Olyan szolgáltatókkal, mint a Deutsche Bahn, az osztrák és a svájci szövetségi vasút, valamint számos helyi versenytárssal a helyi közlekedésben, a régió Európa legnagyobb vasúti piaca. Az Alstom pedig újult erővel kíván jelen lenni itt. A francia vasútgyártónak erre lehetőséget ad, hogy a korábbi versenytárs Bombardier Transportation megvásárlásával a német–kanadaiak márkája beolvad. A jövőben a Bombardier kizárólag az üzleti repülőgépek piacán működik, a vasúti területről a Bombardier márkanév fokozatosan eltűnik.

– A kanadai vasútgyártó megvásárlásával az Alstom célja éppen az volt, hogy megerősítse vezető szerepét a ­piacon olyan időben, amikor a fenntartható közlekedés áll a globális törekvések középpontjában – nyilatkozta Henri Poupart-Lafarge elnök-vezérigazgató azután, hogy a bizottság engedélyezte a felvásárlást. Az uniós versenyhatóság alig egy évvel azután járult hozzá az új európai szupercég létrehozásához, hogy megtiltotta az ­Alstom és a német Siemens egyesülését.





