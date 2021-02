Deák: Orbán Viktortól lopott szófordulatokat Gyurcsány

2021. február 13. 20:33

Deák Dániel szerint a 2018-as évértékelő beszédében még mindegyik ellenzéki pártot jól kiosztotta Gyurcsány Ferenc, azzal vádolva meg őket, hogy összejátszanak a Fidesszel. Akkor még az volt a célja, hogy a DK-t a legerősebb baloldali párttá tegye, és ő legyen ismét a baloldal vezető arca.

A politikai elemző szerint a 2018-as álom mára már valósággá vált, Gyurcsány Ferenc ma a baloldal vezetőjeként beszélhetett a hívei előtt.

Ezt a vezető szerepet demonstrálta is a mai évértékelő során, amelyben kijelölte a többi ellenzéki párt helyét a szivárványkoalícióban, és gyakorlatilag a saját pártjaként beszélt a teljes ellenzékről, saját magának pedig egy miniszterelnöki koreográfiát komponált, amit a beszédstílusával és a mögötte látható díszlet is szimbolizált.

Világossá tette, hogy hiába lesz majd a DK miniszterelnök-jelöltje Dobrev Klára, valójában ő fogja irányítani a folyamatokat. Ugyancsak feltűnő volt, hogy több szófordulatot és gondolatot is lopott Orbán Viktortól, vélhetően ezzel is a saját miniszterelnök-imázsát akarta erősíteni. Ez azonban szinte lehetetlen próbálkozás, hiszen továbbra is ő a legelutasítottabb magyarországi politikus.

Deák szerint a kormány mostani válságkezelésének támadásával lényegében önmaga paródiája volt Gyurcsány Ferenc, hiszen ő egyszer már súlyosan félrekezelt egy válságot: a 2008-as gazdasági világválsággal eleve legyengült állapotban szembesült Magyarország, a válság hatására pedig teljesen padlóra került hazánk, elsőként kellett az IMF-től segítséget kérnie az akkori baloldali kormánynak.

Hozzátette, most erről szó sincsen: a nemzetközi hitelminősítők szerint is komolyabb gazdasági sérülések nélkül vészelte át Magyarország a koronavírus-járványt, a munkanélküliség sem nőtt jelentősen, sőt a foglalkoztattak száma továbbra is a válság előtti szintet hozza.Amikor Gyurcsány az Orbán-kormányt kritizálta, olyan volt, mintha valójában a saját korábbi kormányzását jellemezte volna. Ugyancsak hiteltelenné tette ezen gondolatait, hogy az elmúlt egy évben a DK hátráltatta a leginkább a járvány elleni védekezést, ráadásul egyes oltóanyagok ellen is hergelték a közvéleményt.

Az elemző az összegzésében rámutatott arra is, hogy Gyurcsány Ferenc mostani évértékelőjének beszédmódja lényegesen mérsékeltebb volt a korábbi évekhez képest, vélhetően ezzel kormányzóképességet akart felmutatni.

Ez ugyanakkor nem nagyon sikerült neki, hiszen a beszéde meglehetősen zavaros volt, ráadásul a mögötte álló hatpárti szivárványkoalíció egyértelműen kormányzásképtelen. Ezt mutatja, hogy szerte Európában instabilak a sok pártból álló kormánykoalíciók, csak az utóbbi hetekben kettő is megbukott közülük. De Magyarországon is ezt tapasztaljuk az ellenzéki vezetésű önkormányzatokban, ahol sorra vesznek össze az ellenzéki pártok. Ennek pedig az az oka, hogy ezeknek a pártoknak nincsen közös értékalapjuk, csak a szétosztható pozíciók tartják össze őket – fejtette ki Deák Dániel.

magyarnemzet.hu