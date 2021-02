Még nem menekült meg a forint a 360-tól

2021. február 15. 09:47

Továbbra is kicsivel 360 alatt járt a forint az euróval szemben hétfő reggel, vagyis a magyar deviza nem távolodott el a lélektanilag fontos szinttől. Pedig az utóbbi hetekben többször próbálkozott kitöréssel a forint, eddig sikertelenül. A Fitch és az S&P péntek esti döntésének egyelőre nincs hatása az árfolyamra.

PreviousNext Hétfőn reggel 358,55-nél járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a péntek esti árfolyamhoz képest. Vagyis egyelőre nem volt piaci hatása annak, hogy a Fitch és az S&P is változatlanul hagyta a magyar adósbesorolást. Az utóbbi hetekben többször próbált kitörni a magyar deviza a jelenlegi sávjából, Ehhez 355 alá kellene tartósan erősödnie a forintnak, azonban ez nem sikerült eddig, így továbbra is érdemes a sáv felső szélét is figyelni 360-nál. A dollárral szemben 295,4 körül járunk, míg az angol font 410,2 forintba kerül jelenleg.

