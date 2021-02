Magyarország rugalmasabb határátkelést kér Ausztriától

2021. február 15. 11:26

Az osztrák határszigorítást követően a határátkelés gyorsabbá és rugalmasabbá tételét kéri Magyarország Ausztriától - ismertette a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn az MTI-vel, miután határmenti választókerületek országgyűlési képviselőivel egyeztetett.

Szijjártó Péter elmondta: a járvány tombol Európában, minden európai állam próbálja védeni polgárai életét és egészségét, az oltások rendkívül lassú szállítása miatt pedig újabb és újabb szigorító és korlátozó intézkedéseket vezetnek be Európa-szerte. Ausztria az elmúlt hét közepén vezetett be egy olyan szigorítást, ami miatt az oda dolgozni járó magyar ingázóknak is komoly nehézségekkel vagy kellemetlenségekkel kell szembesülniük - fogalmazott. A miniszter a szigorítással indokolta, hogy hétfőn összeült azokkal a képviselőtársaival, akik a határmenti választókerületekben dolgoznak.

Az egyeztetésen Ágh Péter, Barcza Attila, Hende Csaba, Nagy István agrárminiszter, V. Németh Zsolt, Vigh László és Hámori György, Kapuvár polgármestere vett részt, akikkel áttekintették a határmenti térségek helyzetét, és azt látták, hogy az első napok komoly fennakadásokat okoztak - mondta. Hozzátette: el kell ismerni hogy az osztrákok igyekeztek enyhíteni ezeken a nehézségeken, de még mindig több kellemetlenséggel jár ez az új szigorított rendszer a magyar ingázóknak, mint amelyekkel korábban kellett szembesülniük.

A miniszter a legfontosabb tanulságnak azt nevezte, hogy a határátkelőhelyeken egy- vagy többórás várakozás alakult ki. Úgy vélte, ezeknek az orvoslása csak úgy lehetséges, ha több sávot nyitnak meg vagy az ellenőrzést a határon gyorsabbá, rugalmasabbá teszik. Hozzáfűzte: ezért azt fogják kérni osztrák kollégáiktól, hogy azokon a magyar-osztrák átkelőkön, ahol erre lehetőség van, újabb sávokat nyissanak meg az ingázók számára a reggeli és az esti órákban és növeljék meg a személyzet létszámát osztrák oldalon. Azt is kérni fogják az osztrákoktól, tegyék lehetővé azt, hogy a magyar munkavállalók valahol a határ közelében tesztelhessenek - mondta Szijjártó Péter.

Ne fordulhassanak elő olyan esetek, hogy az ingázókat alkalmazó cég távoli központjához közel lévő tesztelőhelyekre kelljen menniük - fogalmazott. Egyeztetni fog a határvédelemért felelős belügyminiszterrel is, mert „egy-két határátkelőhelyen a nyitvatartási időket majd mozgatni kell egy kicsit a magyar ingázók munkába járási és hazatérési időpontjaihoz igazítva”. Arra is ígértet tett, hogy folyamatosan kapcsolatban lesz képviselőtársaival, akik a terepen eddig is figyelték a határátkelőknél kialakult helyzetet, valamint kapcsolatot tartanak az Ausztriába dolgozni járó választókkal. A miniszter úgy fogalmazott: folyamatosan próbálják az osztrák partnereiket rávenni arra, hogy segítsenek nekünk ennek a nehéz helyzetnek a megoldásában. Ausztriában múlt szerdán léptek életbe a még szigorúbb beutazási korlátozások. A már korábban bevezetett regisztrációs és karanténkötelezettség mellett minden beutazni szándékozónak fel kell mutatnia egy 72 óránál nem régebbi negatív koronavírus-tesztet.

Ha ezzel nem rendelkezik, akkor haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül pótolni köteles. A szigorú szabályok alól az ingázók sem jelentenek kivételt, rájuk is vonatkozik a regisztrációs kötelezettség - hetente egyszer -, és beutazáskor nekik is fel kell mutatniuk egy negatív teszteredményt, amely azonban az ő esetükben egyhetes is lehet.

MTI