Csehi Zoltánt jelöli a kormány az Európai Bíróságba

2021. február 15. 12:41

atv.hu

Varga Judit igazságügyi miniszter a kormány nevében Csehi Zoltánt jelöli az Európai Bíróság magyar tagjának. A jelölt megbízása hat évre szól. Csehi 2016-tól az Európai Törvényszék magyar bírája, a törvényszékről tudni kell, hogy az bizonyos eljárásokban a híresebb Európai Bíróság első fokaként szolgál – írta meg az atv.hu. Az európai ügyek parlamenti bizottsága meg is hallgatja ma Csehi Zoltánt. Juhász Péter 2004-től bíráskodott az Európai Unió luxembourgi székhelyű Európai Bíróságán, most távozik. Tavaly azt lehetett hallani, hogy Trócsányi László volt igazságügyi miniszter és uniós biztosjelölt is esélyes Juhász Endre utódjának, a jelenleg EP-képviselő Trócsányi viszont nem ambicionálta a posztot – számolt be róla a portál.