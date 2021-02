Koronavírus - Ezer közelében az új fertőzöttek száma hazánkban

2021. február 15. 13:04

Ezen a héten is folytatódik a regisztrált idősek és a 60 év alatti krónikus betegek oltása – hívta fel a figyelmet a koronavirus.gov.hu kormányzati portál. Immár 388 799-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 13 752-re emelkedett, a gyógyultak száma 298 008 – írták a kormányzati portálon.

Az aktív fertőzöttek száma 77 039-re csökkent. Kórházban 3883 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 314-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 20 718-an vannak, a mintavételek száma 3 388 457-re nőtt.

Eddig 336 297 fő kapott oltást, közülük 129 339 fő már a második oltását is megkapta. Az elmúlt napokban a háziorvosok többsége már oltotta a védőoltásra regisztrált legidősebbeket (Pfizer-vakcinával) és a 60 év alatti krónikus betegeket (AstraZeneca-vakcinával). Emellett négy budapesti kórházi oltóponton is oltani kezdték a bizonyos kockázati krónikus betegséggel nem rendelkező idősebbeket (Szputnyik-vakcinával). Ezen a héten is folytatódik a regisztrált idősek és a 60 év alatti krónikus betegek oltása – hívta fel a figyelmet a portál.

MTI