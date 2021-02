Katasztrofális lesz, ha bekövetkezik a Föld mágneses terének pólusváltozása

2021. február 15. 16:09

Már a részleges pólusváltás is súlyos problémákat okozna, egy ilyen esemény nyomait találták most meg Ausztráliában. 41 ezer éve figyelemreméltó dolog történt: A Föld mágneses tere megfordult, és egy ideig a mágneses észak volt a dél, és a mágneses dél az észak. A földi mágneses mezővel foglalkozó kutatók ezt a jelenséget geomágneses kirándulásnak, vagy részleges pólusváltásnak hívják, ami különbözik a teljes mágneses pólusváltástól – az Australasian Science tudományos magazin számolt be a déli kontinensen felfedezett ezzel kapcsolatos új eredményekről. Szabálytalan időközönként következik be ez a részleges pólusváltás, valószínűleg a Föld magjának külső, olvadt részének áramlásai okozzák.

A pólusváltások során rendkívül lecsökken a Föld mágneses mezejének ereje. Ez történt 41 ezer éve, az úgynevezett Laschamp-esemény során is. A Föld mágneses tere nagyon fontos számunkra, hiszen pajzsként megvédi a bolygónkat a Napból és máshonnan érkező sugárzással szemben. Nélküle a töltött részecskék elérnék a földfelszínt. Nem tudjuk, hogy mikor következik be a következő ilyen esemény, de az biztos, hogy a mai világban pusztító hatású lenne. A műholdak és a villamosenergia-rendszer használhatatlanná válnának, ami hatalmas károkat okozna.

Hiszen a jelenlegi mágneses mező mellett is komoly problémákat okozhatnak a rendellenesen erős napkitörések, előfordul, hogy ezek is áramkimaradásokat okoznak, vagy akadályozhatják a repülőgépek közlekedését. Azonban nem biztos, hogy csak az elektromos infrastruktúrát károsítan, akár a földi életre is komoly hatást gyakorolhatna. Nem tudjuk, hogy hogyan reagálnának egy ilyen változásra a vándorló madarak, akik a Föld mágneses mezejének segítségével tájékozódnak. Sőt, vannak kutatók, akik szerint a korábbi tömeges kihalásokban is szerepet játszottak a pólusváltások.

hirado.hu