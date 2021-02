Biden megtartja Trump néhány intézkedését

2021. február 15. 20:55

Biden elnöksége nagy fordulat, de nem veti el Trump összes intézkedését. Mutatjuk, melyek azok az intézkedések, amiket megtart.

Bár Trump legtöbb intézkedése megosztó volt, és Biden már meg is kezdte a változtatásokat, mégis akadt néhány, amelyre építenek a demokraták. Biden elnöksége alatt is megmarad a volt elnök által létrehozott hatodik katonai részleg, a U.S. Space Force (Űrhaderő), akárcsak az Artemis űrrepülő program.

Feltehetőleg nem vonja vissza azt a Kanadával és Mexikóval kötött kereskedelmi megállapodást, amellyel Trump egy Biden által szenátorként támogatott kereskedelmi megegyezést váltott le. „Szerintem folytonosság lesz megfigyelhető a témában. Az egyezmény nagy kétpárti sikert aratott” – közvetítette Edward Alden, gazdasági verseny és kereskedelemszakértő szavait a The Hill.

Az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Morokkó közti békeszerződést (Abraham Accords) is megőrzik.

A First Step Act azon része sem megy a kukába, amely csökkentette a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt elkövetők büntetését, és lehetővé tette korábbi szabadulásukat. Biden további büntetőügyi igazságszolgáltatási reformokat ígért.

A Vox szerint Biden államtitkárának és más vezető kormánytisztviselők legfrissebb bejelentései alapján Biden külpolitikájában nagyobb folytonosság lesz, mint változás – legalábbis egyelőre. Például az új kabinet is határozott álláspontot képvisel Kínával kapcsolatban, és a gazdasági, kereskedelmi versenyre helyezik a hangsúlyt a kihívóval szemben.

hirado.hu