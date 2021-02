Orbán Balázs: A kormány szapulása nem kormányzás

2021. február 16. 00:36

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára a baloldali álhírgyártás egyik újabb elemére reagált a Facebookon hétfőn este. A baloldal szerint ugyanis a magyar kormány nem konzultál az önkormányzatokkal az uniós források felhasználása ügyében.

Orbán Balázs államtitkár ezt cáfolandó Facebook-oldalán nyilvánosságra hozta az összes – baloldali és jobboldali – megyei jogú város vezetőjének küldött levelet. – A kormány szapulása nem kormányzás, kedves baloldali városvezetők! – figyelmeztetett bejegyzésében Orbán Balázs.

„A baloldali álhírgyártás újabb eleme az a vád, amely szerint Magyarország Kormánya nem konzultál az önkormányzatokkal az uniós források felhasználása ügyében. Ezt cáfolandó eddig is több konzultációra felhívó dokumentumot hoztunk nyilvánosságra, de most itt az újabb csomag: megkértem a kollégákat, hogy keressék meg az összes – baloldali és jobboldali – megyei jogú város vezetőjének küldött leveleket is. A kormány szapulása nem kormányzás, kedves baloldali városvezetők!”

MNO - mandiner.hu