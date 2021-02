Néptánccal, vitaműsorral, megemlékezéssel tartják meg a Bocskai napokat

2021. február 16. 10:16

A járványról, az oltáshoz való pro- és kontra viszonyulásokról is szó lesz a hétvégén Nyárádszeredában huszonnyolcadik kiadását megélő Bocskai napokon. A város ünnepnapjainak rendezvényein előzetes bejelentkezés alapján lehet részt venni.

Nem maradnak el a Bocskai napok Nyárádszeredában, csupán a járványhelyzethez igazítják • Kép: Haáz Vince

Bocskai Istvánt 1605-ben Nyárádszeredában választották Erdély fejedelmévé.

Erre az eseményre emlékeznek már 28-ik éve a nyárádmenti kisvárosban, ahol az idén sem maradnak el a kulturális, sport- és ifjúsági rendezvények, amelyek csupán annyiban térnek el az előző évekétől, hogy most a járványra való tekintettel valamennyi eseményen csak előzetes bejelentkezés alapján lehet részt venni. Veress Tünde szervező a Székelyhonnak elmondta, mivel a Bekecs Néptáncszínház a Nyárádmente egyik nagy büszkesége, az eseménysorozat az előadásukkal kezdődik a helyi művelődési házban, ahol fellépnek azok a kis együttesek is, amelyek a későbbi utánpótlást is szolgálják: a Kis és Apró Bekecs, valamint az Aranyos Néptánccsoport, zenélni pedig a Tokos Zenekar fog.

Szombaton egész napos rendezvénysorozat várja a nyárádszeredaiakat, illetve a környező települések lakóit. Reggel 9-kor kezdődik a nyárádszeredai sportközpontban a műfüves pályán a Bocskai labdarúgó bajnokság. Délelőtt 11 órakor a művelődési ház könyvtárában a Covid-duma elnevezésű vita veszi kezdetét, amelynek két meghívottja Szederjesi János egyetemi docens, a Maros megyei klinikai kórház igazgatója és Sántha Ágnes szociológus, a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi karának adjunktusa. A beszélgetést Kányádi Orsolya újságíró, a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztője vezeti.

Az érdeklődők a koronavírus-járványról, az ahhoz kapcsolódó tényekről, tévhitekről, az oltásról, a pro- és kontra viszonyulásokról hallhatnak beszélgetést, illetve kérdéseket is tehetnek fel. 19 órától a művelődési ház nagyszínpadán az Udvarhely Néptáncműhely a Kós Károly emlékére szerkesztett és rendezett Kiáltó szó című előadásával lép közönség elé. A hideg időjárásra és a járványügyi intézkedésekre való tekintettel az idén a főtéri Bocskai szobornál csak koszorúzást tartanak. A megemlékezést vasárnap délelőtt 11 órától a református templomban kezdődő ökumenikus istentisztelet részeként tartják meg – hívják fel a figyelmet a szervezők. Este zártkörű rendezvénnyel, a 18 éves fiatalok nagykorúsítási ünnepségével zárulnak az idei Bocskai napok.

Erdély fejedelméről

Bocskai István (1557–1606) 1592-ben váradi főkapitány, a törökellenes nemezi párt vezetője. 1595-ben Giurgiunál Mihály vajdát segíti. Bethlen Gábor meggyőzi, hogy forduljon szembe Bastával és vállalja a Habsburgok elleni harcot. Az álmosdi csatában hajdúival szétveri a császáriakat. 1605–06 között Erdély fejedelme. Nyárádszeredában a távollétében választották fejedelemmé a székelyek. Bár a rendek felajánlották neki a magyar koronát, nem fogadta el, úgy tartotta helyesnek ugyanis, hogy az országnak nem lehet két királya.

Antal Erika

