PM: az uniós átlagnál jobban teljesített a magyar gazdaság

2021. február 16. 10:41

2020-ban a magyar gazdaság teljesítménye 5,1 százalékkal maradt el az előző évitől, amely jóval kedvezőbb az uniós országok mínusz 6,4 százalékos átlagánál. A Központi Statisztikai Hivatal adatai azt mutatják, hogy a gazdaságvédelmi lépések eredményesek voltak, a magyar gazdaság ellenálló-képessége jelentősen nőtt az elmúlt évtizedben - kommentálta a legfrisseb adatokat kedden a Pénzügyminisztérium (PM). A tárca várakozásai szerint második negyedévtől visszatér a dinamikus növekedés, és 2021-ben már 4-5 százalékkal bővülhet a gazdaság.

Vetés Covid-sújtotta időkben - MTI/Balázs Attila; korosihircentrum.hu

Magyarország bruttó hazai terméke (GDP) 2020 negyedik negyedévében 3,7 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva, az előző negyedévhez képest pedig 1,1 százalékkal nőtt. Éves szinten a GDP volumene 5,1 százalékkal elmaradt az előző évitől. A vártnál kedvezőbb magyar GDP-adat elsősorban az ipar és építőipar előre jelzettnél erősebb teljesítményének köszönhető. Az ipari termelés a tavalyi negyedik negyedév mindhárom hónapjában nőtt a tavalyelőttihez képest. A májusi visszaesést követően az építőipar is fokozatos kilábalást mutatott, így az utolsó negyedév közepére már 5 százalékkal meghaladta az egy évvel azelőttit és decemberben is tartotta az egy évvel korábbihoz közeli szintet - hangsúlyozta a PM közleménye.



Az információ, kommunikáció és a pénzügyi ágazat jó teljesítménye ellenére a szolgáltató ágazatok visszaesése magyarázhatta a mérséklődés döntő részét - tették hozzá.



A magyar bruttó hazai termék idei alakulását támogatja, hogy a járvány növekedési lendületben lévő, jó fundamentumú gazdaságot ért. Magyarország történetének valaha volt legnagyobb méretű, a GDP több mint 30 százalékát elérő intézkedések segítettek abban, hogy az ország elkerülte a 2008-as válságot követően egyszer már megélt, közel 7 százalékos recessziót. A növekedéshez való visszatérést támogatja a Gazdaság-újraindítási Akcióterv is, így például az 5 százalékos lakásáfa, az otthonfelújítási támogatás, a 25 év alattiak adómentessége és a kamatmentes újraindítási gyorskölcsön.



"A második negyedévtől várakozásaink szerint visszatér a dinamikus növekedés, és 2021-ben már 4-5 százalékkal bővülhet a gazdaság" - írta a Pénzügyminisztérium.



MTI