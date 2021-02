Magyar térkép készült a Marsról

2021. február 16. 13:04

A 36. marsi év alkalmából első ízben jelent meg földrajzi atlasz a Marsról a NASA volt kutatójának a szerkesztésében. A legújabb kutatási eredményeket összefoglaló atlasz lapjain életre kel a vörös bolygó felszínének története, a kiadványban Hargitai Henrik a domborzati, éghajlati viszonyok mellett bemutatja a vörös bolygóra küldött járművek eddigi és jövőben várható leszállóhelyeit is.

origo.hu

A zsebatlasz domborzati térképein a világon első ízben látható a marsi völgyhálózatok, gleccserek, dűneterületek és további tucatnyi földrajzi alakzat elhelyezkedése. A 60 térképoldalon a korábbi és jövőbeli leszállóhelyek is megtalálhatók.



A részletes, 1:10 milliós méretarányú térképek mellett külön oldalak mutatják be a Mars éghajlati és időjárási viszonyait klímadiagramok és térképek segítségével. Itt láthatók elsőként a Mars négy évszakának felhőtérképei. Az atlaszban megtalálható a 2021-22-es, azaz 36. marsi év kalendáriuma is, amely tartalmazza a legfontosabb helyi eseményeket.



A csillagaszat.hu-n olvasható beszámoló szerint a Mars 36 zsebatlasz alapja a Hargitai Henrik által a NASA-ban létrehozott integrált adatbázis a planétáról. A kiadvány a strassbourgi székhelyű European Science Foundation támogatásával készült. A zsebatlasz magyar, cseh és angol kísérőszöveggel jelent meg január végén a Líra Kiadónál és eddig mintegy 150 hazai, csillagászati szakkörbe járó diákhoz jutott el térítésmentesen.



Mint a csillagászati hírportálon olvasható, az eddigi térképek fotómozaikok vagy különböző módszerrel létrehozott domborzati térképek, illetve földtani térképek voltak. A hagyományos természetföldrajzi atlaszok és térképek azonban számos földrajzi tematikát ötvöznek: alapjuk egy domborzati térkép, de szerepelnek rajtuk a vizek, jégborította területek, vulkánok, csúcsok is, és természetesen a tipográfiailag elkülönülő névanyag. Mostanra már összegyűlt annyi tematikus információ a Marsról, hogy ezek együtt térképre vihetőek. Bár az adatok még nem teljesek, mégis kibontakozik egy sokszínű bolygó képe.



Az atlasz előkészületei az ELTE TTK természetismeret tanár szakos diákjainak bevonásával folytak. A tervek szerint a 36. marsévi kiadást két év múlva követheti egy újabb, amely a marsi élet legesélyesebb helyeit mutatná majd be részletesen.

MTI