Temesvár kormányzati segítséget kért a migránshelyzet kezelésére

2021. február 16. 13:40

Kormányzati segítséget kért kedden Bukarestben a migránshelyzet kezelésére Dominic Fritz, Temesvár polgármestere, arra hivatkozva, hogy a város nem képes egymaga megbirkózni az egyre súlyosbodó egészségügyi és szociális problémával.

Temesvár szabad királyi város tervrajza - epa.oszk.hu

A szerb-román-magyar hármas határhoz legközelebb található romániai nagyváros elöljárója a belügyminisztériumi egyeztetést követően elmondta: a városba rendre visszatérnek azok a menedékkérők, akik számára a bevándorlási hivatal (IGI) az ország más befogadó központjaiban jelölt ki szállást, hajléktalanokként tengődnek a pályaudvaron, vagy a környéken lévő elhagyott épületekbe költöznek be.



Fritz szerint a törvényes előírások szerint a jelenlegi járványhelyzetben a városnak kell gondoskodnia a Szerbia felöl érkező illegális bevándorlók karanténba helyezéséről, de nem képes már azokat is elszállásolni, akik az ország többi befogadó központjából térnek vissza Temesvárra.



Lucian Bode belügyminiszter a megbeszélés utáni sajtónyilatkozatában kifejtette: a tárca a migránsokat mozgató embercsempész-bandák felszámolásával próbálja orvosolni a problémát.



"Egyértelmű, hogy a migránsok nem azért térnek vissza Temesvárra, mert ott akarnak maradni. Az embercsempész-hálózatok hozzák őket, aztán onnan gyűjtik be a migránsokat, hogy Nyugatra juttassák őket" - magyarázta a miniszter.



Újságírói kérdésre válaszolva Bode elismerte: nincs törvényes alapjuk meggátolni a másutt elszállásolt menedékkérőket, hogy visszamenjenek Temesvárra, mert nem lehet fogságban tartani őket, a törvény szabad mozgást biztosít számukra. A tárcavezető szerint keresik a jogi megoldást olyan szankciók bevezetésére, amelyek elriasztanák az ország más befogadó központjaiba heti rendszerességgel visszaszállított migránsokat attól, hogy visszatérjenek a nyugati határ közelébe.



Az Agerpres hírügynökség szerint Temesvár polgármesteri hivatala két hét leforgása alatt több mint ezer illegális bevándorlót helyezett hatósági karanténba. A migránsokat öt-tíz napig a CFR-líceum épületében szállásolják el, amíg elvégzik a szükséges járványügyi teszteket, majd a menedékkérőket átveszi a bevándorlási hivatal. Cosmin Tabara alpolgármester szerint a városháza minden elszállásolt menedékkérőnek 16,6 lej (1220 forint) értékben biztosít napi egyszeri meleg ételt, a reggelijüket és vacsorájukról pedig civil szervezetek adományaiból gondoskodnak.

Temesvár pecsétje címerével 1781-ben - wikipedia



"A határrendészet által rendelkezésünkre bocsátott adatok szerint 2016 óta folyamatosan növekszik a migránsok száma: az akkori 6000-ről évi 30-35 ezerre. Félő, hogy idén még többen lesznek. Most még kevesen jönnek, mert hideg van, de ahogy melegszik az idő, egyre többen lesznek, és a Temesvárra nehezedő nyomás egyértelműen nőni fog" - idézte az alpolgármestert az Agerpres hírügynökség.



MTI