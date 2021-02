Soltész: 1,356 milliárdból újulnak meg a nemzetiségi kulturális intézmények

2021. február 16. 13:48

A kormány döntése értelmében 1,356 milliárd forintból újulnak meg idén helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési és kulturális intézmények - jelentette be a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Fejér megyei Pusztavámon kedden tartott sajtótájékoztatóján.

Soltész Miklós arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzetiségek természetes részei a magyar nemzetnek, fontos, hogy meg is maradjanak és továbbadják nyelvüket, kultúrájukat. Ezt ismerte fel a kormány, amely tíz év alatt ötszörösére növelte a nemzetiségek támogatását és intézményeket adott át fenntartásba.



Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy 2010-ben a helyi nemzetiségi önkormányzatok kezelésében mindössze öt köznevelési intézmény volt, most ez a szám hatvanhat.

Úgy vélte, a fenntartóváltás felelősséggel is jár, ezért nyújtják a felújítási támogatást, ami 49 fenntartó 60 intézményét érinti 13 megyében.



Soltész Miklós jelezte, hogy ötvenöt német, egy horvát és négy szlovák nemzetiség által fenntartott intézmény újul meg 2021-ben.



Az államtitkár a kevesebb mint háromezer lakosú Pusztavámmal kapcsolatban közölte: az elmúlt években a német nemzetiségi óvoda 20 millió forint támogatást kapott, idén hatmilliót kap, amit fűtéskorszerűsítésre költ, míg a német nemzetiségi iskola korábban 29 milliót kapott, idén pedig 70 millió forinthoz jut felújításra.



Ritter Imre német nemzetiségi országgyűlési képviselő hangsúlyozta, 2013-ban vált lehetővé, hogy helyi nemzetiségi önkormányzatok köznevelési intézményeket átvegyenek, 2017-ben a vagyonkezelői jogokat, tavaly pedig a tulajdonjogokat is átvehették, ami tiszta jogviszonyokat teremtett.



Elmondta, hogy az intézmények fejlesztésére 2016-ban 85 millió forintos keret állt rendelkezésre, ami mostanra 1,3 milliárdra nőtt. Fontosnak nevezte, hogy nem egyszeri támogatásról van szó, hanem minden évben meg fogják kapni a támogatásokat.



Törő Gábor, a térség fideszes országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a pusztavámi német nemzetiségi önkormányzat 2016-ban vette át az óvodát és bölcsődét, 2018-ban pedig az iskolát, és minőségi változást hoztak az intézmények életébe.



Gerlinger Tibor, a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke közölte, hogy 2016 és 2020 között 58 millió forint fejlesztési támogatást kaptak, ebből az óvodában belső nyílászárókat és fűtéscsöveket cseréltek, az udvaron tereprendezést végeztek, új kerítés és parkolók épültek, valamint udvari játékokat szereztek be. Az általános iskolában többek között az összes mosdót teljesen felújították, a belső udvaron nyílászárókat cseréltek, szigeteltek, füvesítettek és locsolóberendezést építettek ki.

MTI