A kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon

2021. február 16. 14:48

Elkészült az Open Doors 2021-es listája arról, hogy jelenleg a világ mely országaiban a legveszélyesebb kereszténynek lenni. Az első helyen Észak-Korea, a dobogó második fokán pedig Afganisztán található – hívta fel a figyelmet a tanulmány megjelenésére a christianitytoday.com.

Az Open Doors 2002 óta adja ki a World Watch List (WWL) elnevezésű éves rangsort, amit már az első vizsgált esztendőtől kezdve Észak-Korea vezet. Az ázsiai országban tapasztalt viszonyok mellett a globális folyamatok is aggodalomra adnak okot: a Földön az elmúlt egy évben 260 millióról 340 millióra nőtt azon keresztények száma, akiket a hitük miatt üldöznek.

Az emelkedő számokra többféle magyarázat van:

a koronavírus-járvány miatt fokozódott az emberek megfigyelése, így azokban az országokban, ahol bűncselekménynek számít kereszténynek lenni, többen buktak le, mint a korábbi években;

egyre jobban terjeszkednek a szélsőséges csoportok – elsősorban Nigériában, Kamerunban, Burkina Fasóban és Maliban;



valamint a szentmiséken, istentiszteleteken alkalmazott kínai megfigyelőrendszer is tovább gerjeszti a folyamatot.

Fontos leszögezni, hogy a tanulmányban szereplő adatok csak a 2019. november 1-je és 2020. október 31-e között rögzített eseteket veszik figyelembe, feltételezhető tehát, hogy a valós számok még magasabbak.

A 2021-es World Watch List részletei



Az idén a legveszélyesebb országok top 10-es listáján a már említett Észak-Korea és Afganisztán mellett Szomália, Líbia, Pakisztán, Eritrea, Jemen, Irán, Nigéria és India szerepel.

A 9. helyen rangsorolt Nigéria most először került be a top 10-be. Ennek oka, hogy az afrikai országban soha nem látott mértékű a keresztények elleni erőszak, valamint az is, hogy a tavalyi évben az egész világon Nigériában haltak meg a legtöbben Krisztus követése miatt, szám szerint 3530-an.

Szudán hat év után most először esett kívül a top 10-en, ami azzal magyarázható, hogy a muszlim többségű államban vallásszabadságot hirdettek (legalábbis papíron) és megszüntették a halálbüntetést a hitelhagyásért. A szudáni helyzet azonban még mindig nem túl rózsás, sőt: a muszlim környezetből származó keresztényeket továbbra is támadják, kiközösítik és megkülönböztetik, a nőket pedig még meg is erőszakolják.

Afrikában sajnos nemcsak Nigériában és Szudánban nagyon rossz a keresztények helyzete, általánosságban is elmondható, hogy

10, a vallása miatt meggyilkolt keresztényből 9-et a fekete kontinensen ölnek meg.

Továbbá a keresztények számára legveszélyesebb országokat tartalmazó lista első 50 helyezettje közül is 19 Afrikában található. A rangsor maradék helyein ázsiai (14), közel-keleti (10), közép-ázsiai (5), és latin-amerikai (2) államok osztozkodnak.

A top 50-ből 34 ország muszlim vallású, 4 buddhista, 2 hindu, 1 ateista, 1 agnosztikus (szabad vallású) és 10 keresztény.

A tanulmány arra is kitér, hogy naponta átlagosan 13 keresztényt ölnek meg a világon a vallása miatt; 12 templomot vagy keresztény épületet megtámadnak; 12 keresztény embert letartóztatnak vagy jogtalanul bebörtönöznek; 5-t pedig elrabolnak.

Az Open Doors elnöke, David Curry egy, a World Watch List-hez csatolt videóban elmondja: habár az üldözött keresztények számának növekedése logikusan azt kellene, hogy jelentse, hogy a vallás haldoklik, a keresztények csendben vannak, elvesztik a hitüket és elfordulnak egymástól, a valóságban – hála Istennek – nem ez történik.

Horváth Tamás

vasarnap.hu