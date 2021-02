Nacsa: a baloldal az összeomlás szélére sodorta a betegellátást

2021. február 16. 16:45

Kormányzása idején a baloldal az összeomlás szélére sodorta a betegellátást - mondta a kormánypártok nevében a KDNP frakciószóvivője az MTI-hez kedden eljuttatott videonyilatkozatában.

origo.hu

Nacsa Lőrinc kiemelte: Gyurcsány Ferenc és a szocialisták kormányzásuk idején 650 milliárd forintot vontak ki az egészségügyből; egyhavi bért vettek el az egészségügyi dolgozóktól, 16 ezer kórházi ágyat számoltak fel és 6000 egészségügyi dolgozót bocsátottak el, akik pedig maradtak, "megbecsülés helyett megalázóan alacsony bérért dolgoztak".



A baloldal privatizálni akarta a kórházakat, a betegekkel vizitdíjat és kórházi napidíjat akart fizettetni, kórházakat zárt be, adósított el és épített le - sorolta, hozzátéve, kormányzásuk utolsó három évében egyetlen új mentőautót sem sikerült beszerezniük.



A Fidesz-KDNP ezzel szemben megbecsüli az egészségügyi dolgozókat, akiknek külön is köszönetet kell mondani a járvány idején tanúsított helytállásukért - hangsúlyozta Nacsa Lőrinc.



A politikus fontosnak nevezte, hogy a megbecsülést anyagilag is érezzék az egészségügyben dolgozók. A kormány ezért három év alatt 70 százalékkal emelte az ápolók bérét, az orvosok pedig soha nem látott bérfejlesztésben részesülnek.



A gazdasági újranyitási akcióterv eltakarítja a baloldali kormányzás "utolsó romjait" és új egészségügyi korszakot nyit - fogalmazott.



Megjegyezte: országszerte újultak és újulnak meg kórházak, szakrendelők, mentőállomások, háziorvosi rendelők, hogy méltó körülményeket biztosítsanak az egészségügyi dolgozóknak és a betegeknek.



A kormánypárti politikus szerint a baloldal megbecsülés helyett a járvány alatt is folyamatosan támadta a védekezésben részt vevő orvosokat és szakembereket. "Kamuhíreket terjesztettek és kamuvideókat gyártottak." Ha rajtuk múlt volna, már tényleg válság lenne az egészségügyben - mondta.



Hozzátette: a baloldali pártok nem szavazták meg az ápolói béremelést biztosító forrásokat sem, így ha rajtuk múlt volna, ez sem valósulhatott volna meg. "Ha a baloldalon múlna, most egy világjárvány idején a magyar egészségügy kivéreztetve, romokban lenne" - jelentette ki Nacsa Lőrinc.



MTI