Bizalmi szavazásra készül a Mario Draghi vezette új olasz kormány

2021. február 16. 17:03

A parlamenti bizalmi szavazásra készül az új olasz kormány. Mario Draghi miniszterelnök szerdán a felsőházban, csütörtökön az alsóházban kér bizalmat.

A kormányfő vázolja programjának főbb pontjait, amelyek között sajtóhírek között szerepel a koronavírus-járvány visszaszorítása a vakcinázás felgyorsításával, a gazdaság helyreállítása az európai uniós források felhasználásával, a szolidaritás erősítése és a fiatalok felkarolása. A közgazdász Draghi, az Európai Központi Bank előző elnöke három területen szorgalmaz sürgős reformokat, az adózási rendszerben, az igazságszolgáltatásban és a közigazgatásban.



Az új kormányfő az eddigi talán legszélesebb támogatásra számíthat a törvényhozás mindkét házában. Egységesen nemmel a jobboldali Olasz Testvérek frakciója készül szavazni, de a baloldal soraiból is lesznek, akik nemet mondanak a jobboldallal közös kormányzásra. Az Öt Csillag Mozgalom (M5S) mintegy húsz szenátora jelezte, hogy pártja álláspontjával szembe menve nem támogatja a "bankár Draghi" kormányát.



A jobboldali pártszövetséghez tartozó Liga és Hajrá Olaszország (FI) belépett az új kormányba a baloldali Szabadok és Egyenlők (LeU), a balközép Demokrata Párt (PD) és az M5S oldalán.



A Ligát vezető Matteo Salvini radikális politikai fordulatot sürgetett kedden. A politikus megbeszélést tartott a PD főtitkárával, Nicola Zingarettivel: mindketten elkötelezték magukat a társadalmi béke mellett az ország, a politikai béke mellett a kormányzás érdekében. Sajtókommentárok szerint Matteo Salvini ideiglenesen elásta a csatabárdot a baloldallal, miként a baloldal is "együttélésre kényszerül" a Ligával.



A baloldali La Repubblica című lap úgy vélte, Salvini belső ellenzéki stratégiát követ, vagyis belülről igyekszik "befolyásolni" a kormánymunkát a Liga képviselte radikális politika irányába. Az Il Foglio című újság megjegyezte, a pártvezető Matteo Salvini - volt belügyminiszter - nem kapott ugyan miniszteri tisztséget, de vezető szerepéről nem tud és nem is akar lemondani, már a következő választásokra készülve.



A Draghi-kormány szombati eskütétele óta Matteo Salvini több alkalommal is nyilatkozott a sajtónak. Elhibázottnak nevezte az alpesi sípályák megnyitásáról szóló döntés visszavonását az utolsó pillanatban, valamint tiltakozott a Németország és Ausztria határain a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások ellen.



Matteo Salvini kedden "európai váltást" sürgetett az olasz migrációs politikában. "Mario Draghival európai kormány lettünk, tehát pontosan úgy kell eljárnunk, ahogyan a spanyolok, a franciák, a németek vagy a szlovénok tesznek: ellenőrizzük, aki be- vagy kilép az országból, és követeljük Európa közbenjárását" - hangoztatta Matteo Salvini, aki arra utalt, hogy őt belügyminiszterként az Európai Unióban nem tartották "eléggé európai politikusnak". Arra a kérdésre, hogy valóban Európa-barát lett-e, Matteo Salvini úgy válaszolt, számára nem az jelent szégyent, ha Európa a nemzeti és keresztény érdekeket képviseli.



Közben Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek (FdI) elnöke a közösségi oldalán bejelentette, pártja vezetősége egyhangúlag elfogadta, hogy nem szavaznak bizalmat a Draghi-kormánynak. "Túl sok miniszter maradt a korábbi kormányból, túl nagy a baloldal súlya ebben a kormányban is. Nem bízhatjuk Olaszországot ismét azokra, akik tönkretették. Hazafias ellenzékbe vonulunk, továbbra is az országért dolgozunk, az Olaszországnak hasznos rendelkezéseket támogatjuk" - írta Meloni.



A felmérések szerint a Liga "belső" és az Olasz Testvérek "külső" ellenzéki szerepe máris meghozta az eredményét, mindkét párt tovább erősítette támogatottságát.



MTI