Várhelyi Olivér is felkerült az "Ukrajna ellenségeit" listázó Mirotvorec honlapra

2021. február 16. 19:05

Várhelyi Olivér uniós szomszédságpolitikai és bővítési biztos is felkerült az "Ukrajna ellenségeit" listázó Mirotvorec (Béketeremtő) ukrán nacionalista szervezet honlapjára - hozta nyilvánosságra kedden a Kárpáthír.com.

A magyar nyelvű kárpátaljai hírportál azt írta, hogy az oldalon olvashatók szerint a magyar politikus azért került fel, mert "nyíltan beavatkozik Ukrajna belügyeibe, és támogatja Kárpátalján a szeparatizmust".



Várhelyi Olivér a múlt héten az Európai Unió-Ukrajna Társulási Tanács ülése után tartott sajtótájékoztatón egyebek mellett kijelentette: az EU elvárja az ukrán nemzeti kisebbségi törvénytől, amelynek kidolgozása még folyamatban van, hogy megfelelően szabályozza a nyelvhasználatra és az oktatásra vonatkozó jogokat. Hozzátette: a nemzeti kisebbségek képviselőit ért fenyegetésekkel kapcsolatban az unió számít arra, hogy a hatóságok kellőképpen kivizsgálják ezeket az eseteket.



Az oldalon Várhelyi Olivér személyes adatainál születésének dátuma szerepel, helyeként csak Magyarországot jelölték meg.



A Mirotvorec oldalára tavaly év végén került fel Bocskor Andrea kárpátaljai születésű fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő és Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, jóval előttük pedig Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter neve is bekerült az adatbázisukba. Róla azt állították, hogy "támadást intézett Ukrajna szuverenitása és területi épsége ellen", beavatkozott az ország belügyeibe, szította és támogatta a szakadár törekvéseket Ukrajnában.



A Mirotvorec honlap a kezdetekben még csak azoknak a személyeknek az adatait tette közzé, akik közvetlenül szerepet játszottak a Krím félsziget Oroszország által 2014-ben végrehajtott elcsatolásában, továbbá akik fegyveresen részt vesznek a Donyec-medencei konfliktusban az ukrán hadsereggel szemben, vagy együttműködnek a szakadár fegyveres erőkkel. Később már más olyan személyek adatait is elkezdték az oldalon közzétenni, akik a szervezet értékelése szerint "Ukrajna szuverenitását és területei egységét sértő bűntett, illetve jogsértés jegyeit hordozó" cselekményt követtek el.



Tavalyelőtt a szervezet a kettős, magyar-ukrán állampolgársággal rendelkező kárpátaljai magyarok nevét és címét is elkezdte feltölteni nyilvános adatbázisába. Október elejére a listára felkerült több mint háromszáz kárpátaljai magyar neve, és néhány napra rá több vezető beosztású, magyar nemzetiségű közalkalmazott nyújtotta be felmondását a beregszászi járásban.

MTI