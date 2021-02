Többfelé ónos esőre figyelmeztetnek

2021. február 16. 19:17

Ónos eső veszélye miatt több megyére és a fővárosra is figyelmeztetést adott ki szerdára az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint Budapestre, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom és Nógrád megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



Azt írták: szerdán hajnalban északnyugat felől újabb csapadékrendszer éri el az országot. A csapadék halmazállapota többnyire eső lesz, azonban a Dunántúl északi, északnyugati határ menti területein, illetve az Északi-középhegységben átmenetileg ónos eső is eshet. Az északkeleti országrészben (Szabolcs, Borsod) a csapadék halmazállapota döntően hó lesz, általában néhány (2-4) centiméternyi, de helyenként 5 centiméter feletti friss hóréteg is kialakulhat.



Kiemelték továbbá, hogy délután Észak-Dunántúlon helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak.

Az előrejelzés szerint szerda hajnalban a hőmérséklet általában mínusz 5 és 0 fok között alakul, de az átmenetileg derült, szélcsendes, hóval borított tájakon hidegebb is lehet. A nappali maximumok jobbára plusz 4 és 10 fok között lesznek, de északnyugaton egy-két fokkal enyhébb, északkeleten pedig több fokkal hűvösebb idő valószínű.

MTI