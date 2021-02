A szülészeten nem használhatják az anya kifejezést

2021. február 16. 20:53

Egy brit kórház kötelezővé teszi az alkalmazottai számára, hogy gendersemleges kifejezéseket használjanak. Teszik mindezt azért, hogy óvják a transznemű páciensek lelkét, harcolva a negatív megkülönböztetés ellen.

Az angliai Brighton és Sussex Egyetemi Kórházban elsőként vezették be a radikális nyelvi irányelveket, miszerint nem szabad többé használni azon kifejezéseket, melyek a nemre utalnak és ezzel bizonyos rétegeket sérthetnek. Ezzel a lépéssel gyakorlatilag száműzték az anyára utaló kifejezéseket a szülészeti osztályról.

A továbbiakban a következő „gender inkluzív” szavakat lehet alkalmazni. A „breastfeeding”/szoptatás szó helyett a „chest feeding”, azaz a mellkasi táplálás kifejezést, a „breast milk”/anyatej helyett pedig „human/chest milk”, tehát az emberi, vagy mellkasi tej kifejezéseket találták ki. A „Mother”/anya szó helyett pedig a „birthing parent”, vagyis a szülő szülő szókapcsolatot javasolják. A további kifejezéspárosok lejjebb megtalálhatók.

A kórház nyilatkozatában az olvasható, hogy céljuk a marginalizált, hátrányos helyzetű csoportok minőségi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének javítása. Arra törekszenek, hogy megvédjék a transznemű és nem bináris személyeket az őket érő megkülönböztetéstől, támadásoktól.

Életet adni egy gyermeknek és egy újszülöttet szoptatni csakis egy nő képes. Lehet ezt különböző oldalakról megközelíteni, több szemszögből nézni, de ez a lényegen nem változtat. Vallhatja és érezheti magát nőnek egy férfi – szíve joga –, de nem fog tudni gyermeket hozni a világra.

Paul McHugh, a Johns Hopkins Egyetem Orvostudományi Karának professzora szerint „a transznemű férfiak nem válnak férfivá, és a transznemű nők sem válnak nővé”, hanem „maszkulinizált nővé és feminizált férfivá” alakulnak. Ryan T. Anderson politikai filozófus ezt a gondolatmenetet viszi tovább és rámutat a következőkre. A férfi és a női test nemcsak kromoszómák és hormonok, valamint a nemi jelleg tekintetében tér el, hanem súlyban, méretben, formában-alakban, a csontok hosszában, a zsír elosztásában, az izomzatban, valamint számos szervet tekintve, ideértve az agyat is. Vannak különbségek molekuláris és sejti szinten is, amelyek nem pusztán a fiziológiát, hanem az agyunkat is befolyásolják. Az agy a leginkább nemileg karakteres szervünk, különbségek vannak férfi és nő között az érzelmek és a fájdalom

A Nemzeti Statisztikai Hivatal becslései szerint az Egyesült Királyságban körülbelül 200-500 ezer transz-ember él. Bár a transzközösségről nincsenek hivatalos adatok, nagyságrendileg Nagy-Britannia felnőtt lakosságának 1 százaléka számít transzneműnek vagy nem binárisnak. Brightonban és Hove-ban a transznemű populáció ennél egy kicsit nagyobb. Ott a lakosságnak közel 10 százaléka az LMBTQ-közösséghez tartozónak vallja magát, szemben az ország 2,2 százalékával. Akárhogy is nézzük, a lakosság elenyésző százalékáról beszélünk. Lassan ott tartunk, hogy a „nyúl viszi a vadászpuskát, a befőtt pedig elteszi a nagymamát”. Tulajdonképpen a többség beszélhetne a kirekesztésről. Egy nő, amikor átéli élete legnagyobb csodáját, életet ad a gyermekének, nem szólíthatják anyának az orvosok? Mikor odaviszik hozzá a gyermekét az aranyórára, nem beszélhetnek vele a szoptatásról és az anyatejről? Merre tart a világ?

A kórház lépését vélhetően felerősíthette az a tény is, hogy 2018-ban a 34 éves Freddy McConnell volt az első brit transznemű férfi, aki „legális férfiként” gyermeket hozott a világra. Ez úgy fordulhatott elő, hogy bár eltávolították az emlőszövetét, de nem végeztek rajta méheltávolítást, mert nem zárta ki, hogy egyszer még gyermeket szeretne. Azaz a nemváltoztatás teljes folyamata nem történt meg nála. McConnell gyermeke születésekor azt szerette volna, hogy az anyakönyvi kivonatban apaként vagy szülőként szerepeljen, de egy 1989-es törvény értelmében aki szül, azt csakis anyaként lehet nyilvántartásba venni. 2020-ban a Legfelsőbb Bíróság is elutasította ezzel kapcsolatos fellebbezését, így Freddy azt nyilatkozta, hogy megsértették a magán- és családi élet tiszteletben tartásához fűződő emberi jogát.

Miért kellene megváltoztatni az olyan alapvető társadalmi és szociológiai fogalmakat, mint az anya vagy apa? Miért kellene az évezredek óta tökéletesen jól működő rendszereken változtatni egy 20. századi hóbort, egy szűk kisebbség miatt? Bár Nagy-Britannia közel van hazánkhoz, reméljük, az ideológiai elképzelései és az LMBTQ-lobbi nyomása távol maradnak tőlünk, és továbbra is örülhetünk annak, hogy a Kosztolányi Dezső által leírt 10 legszebb magyar szó között az ANYA örökre fennmarad (szerk. láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír).

Gender inkluzív szótár

Régi szó – Új kifejezés

Breastfeeding (szoptatás) – Breast/chestfeeding (mellkasi táplálás)

Breastmilk (anyatej) – Human milk/chestmilk (emberi tej, mellkastej) or milk from the feeding parent (vagy tej az etető szülőtől)

Maternal (anyai) – Parental (szülői)

Maternity (anyaság) – Maternity (anyaság) or Perinatal (perinatális) (this acknowledges that ‘Maternity’ sometimes refers to terminology which it is not possible for BSUH to change at present) (elismeri, hogy az anyaság olyan terminológia, amit nem nagyon lehet mással helyettesíteni)

Mother (anya) – birthing parent (szülő szülő)

Maternity ward (szülészet) – Perinatal services ( Perinatális / születés időszaka körüli időszolgáltatások)

Woman (nő) – Person (személy)

