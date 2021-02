Lemond a Freeszfe Egyesület a zeneiskolának felújított épületről

2021. február 16. 22:33

A szemeszter végén elhagyja a Damjanich utcai épületet a Freeszfe Egyesület, és új helyszínt keresnek tevékenységük folytatására. A megüresedett épület reményt adhat arra, hogy az új tanév kezdetével a Molnár Antal Zeneiskola diákjai beköltözhetnek a számukra felújított és az ő igényeikhez igazított épületbe. Mindehhez Niedermüller Péter (DK) polgármester és a tankerület egybehangzó döntése is szükséges.

A Freeszfe Egyesület közleményben tudatta, hogy új helyszínt keresnek tevékenységük folytatására. „Közösségi- és oktatási tér kialakítására keres helyszínt a Freeszfe Egyesület, miután a politikai fronttá vált hetedik kerületi épület bérleti jogáról, a szemeszter végével, lemondunk” – közölte az egyesület. Hozzátették: „kiköltözésünk a zeneiskola ügyének megoldását ugyan nem biztosíthatja, de a vezetőségükkel közös reményeink szerint a növendékeket és mestereket övező támogatás kitartása eredményre vezet majd”.

„Mi, a Freeszfe Egyesület tagjai, oktatók és hallgatók, a Molnár Antal Zeneiskola vezetőségével folytatott egyeztetések alapján, velük közösen bízunk abban, hogy a politikai intermezzo, amelyről mindkét intézmény a sajtóból értesült, nem volt teljesen hiábavaló: kitartó társadalmi nyomás hatására a fenntartó tankerület és az önkormányzat az eddigieknél talán intenzívebben törekszik majd egy olyan konstrukció kialakítására, mely által a zeneiskola ügye rendeződhet” – áll a közleményben.

Mint ismert: a Freeszfe Egyesület az erzsébetvárosi önkormányzat által meghirdetett győztes pályázat után beköltözött a Damjanich utca 4. szám alatti épületbe, annak ellenére, hogy az előző, fideszes vezetésű önkormányzat képviselő-testületének szinte minden tagja megszavazta, hogy az épületben a Molnár Antal Zeneiskola kapjon helyet. Ám ebben az új iskolában egy napot sem tudtak eltölteni a tanárok és a tanulók, mert a baloldali önkormányzat 2019 ősze óta nem adta azt a birtokukba.

Niedermüller Péter, Erzsébetváros Gyurcsány-párti polgármestere mégis állítja, nem tudott arról, milyen szándékai voltak az előző vezetésnek a Damjanich utca 4. szám alatti ingatlannal, holott saját koalíciós partnerei is megszavazták, hogy a Molnár Antal Zeneiskola lesz az új ingatlan használója. Ráadásul az önkormányzati határozatban és az ehhez kapcsolódó közbeszerzési értesítőben is az szerepel, hogy az épületet kizárólag a zeneiskolának szánták.

A Niedermüller Péter által vezetett önkormányzat csupán kéthetes határidőt szabva írta ki az épületre a pályázatot. Érdekes, hogy egyedüli pályázóként indult a Freeszfe Egyesület, és az is említésre méltó körülmény, hogy a bérleti díjból hetvenszázalékos kedvezményt biztosított az önkormányzat a szervezetnek.

Az ügyet tovább bonyolítja, hogy a Várkonyi Zoltán Alapítvány adta be a pályázatot, mert a frissen alakult Freeszfe Egyesület nem jogosult a kedvezményre, mégis az alapítvány helyett ők vették birtokba az épületet.

A múlt héten még petíciót is indított a Molnár Antal Zeneiskola, hogy megkaphassák a számára felújított épületet. Alig fél nap alatt már 165-en írták alá a tiltakozó dokumentumot, az aláírók között Strausz Kálmán Liszt Ferenc-díjas karmester, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének tulajdonosa is szerepel, aki 2017-ig az Operaház igazgatói pozícióját is betöltötte.

A petíció szövegében kiemelik, hogy az intézmény vezetősége, tanári kara, szülői munkaközössége és mintegy hatszáz tanulója megdöbbenve és elkeseredve vette tudomásul a kerület első emberének döntését.

