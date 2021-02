RMDSZ-es tagja is lesz a külföldi hírszerzést felügyelő bizottságnak

2021. február 16. 23:53

Több fontos parlamenti bizottság összetételéről születik döntés szerdán a képviselőház és a szenátus együttes ülésén. A rendszerváltás óta először lesz RMDSZ-es tagja a Külföldi Hírszerző Szolgálatot (SIE) felügyelő testületnek Turos Lóránd szenátor személyében.

A parlamenti pártok már a múlt héten elosztották egymás között a két ház közös bizottságainak helyeit az erőviszonyokon alapuló algoritmus alapján. A román sajtó szerint arról is döntés született, hogy a SIE-bizottság tagjainak számát a korábbi ötről hétre növeljék, így kerülhet be egy RMDSZ-es politikus is a testületbe. A képviselőház és a szenátus a szerdai együttes ülésén szavaz a bizottságok összetételéről.

A SIE-t felügyelő bizottságba Turos Lóránd szenátusi frakcióvezetőt jelöli az RMDSZ. Ezt a Szatmár megyei politikus maga erősítette meg kedd este a Maszolnak. Jelölését azonban a szerdai szavazás előtt nem kívánta kommentálni.

A parlament szerdán a Román Hírszerző Szolgálatot (SRI) felügyelő bizottság összetételéről is dönt. Ebbe a testületbe Csoma Botond képviselőházi frakcióvezetőt jelöli az RMDSZ. A kolozsvári politikus korábban is ebben a bizottságban tevékenykedett.

Csoma Botond egy további fontos testületben is képviselni fogja az RMDSZ-t: átveszi a Csíkszereda polgármesterévé választott Korodi Attila helyét az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének román delegációjában. Helyettese a küldöttségben Nagy Szabolcs Szatmár megyei képviselő lesz.

A parlament szerdán az UNESCU-bizottság tagjait is megválasztja. Az RMDSZ a testületbe két Maros megyei politikust, Csép Andrea képviselőt és Novák Csaba Zoltán szenátort jelölte.

Cseke Péter Tamás

maszol.ro