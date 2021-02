Európa „második legerősebb embere” is megtiszteli a jubileumi V4-es csúcsot

2021. február 17. 11:28

Jubileumi V4-csúcsot tartanak ma Krakkóban. A Visegrádi országok szövetsége idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország együttműködése több területen is példaértékű az Európai Unióban. A V4-ek múltja és jövője is terítékre kerül a csúcstalálkozón, amelyen az Európai Tanács elnöke is részt vesz – hangzott el az M1-en.

Idén ünnepli alakulásának 30. évfordulóját a Visegrádi szövetség. A V4-es együttműködés különösen erős lett az elmúlt években. Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország együttműködése több területen is példaértékű az Európai Unióban.

A V4-es államfők mellett részt vesz a csúcson az Európai Parlament elnöke Charles Michel is. Szakértők szerint ez azért is érdekes, mert V4-ek teljesen új pozíciót foglalhatnak el az Európai Unióban azáltal, hogy lényegében Európa második legerősebb embere is megtiszteli ezt a jubileumi V4-es csúcsot – mondta az M1 tudósítója.

Orbán Viktor Facebook-oldalán tudatta szerda reggel, hogy elindult Krakkóba, de bepillantást nyerhettünk böjti reggelijére is.

Indulás Krakkóba. Böjti reggeli // Off to Kraków. Lent breakfast

Majdnem napra pontosan 30 éve, 1991. február 15-én írta alá Václav Havel, a Csehszlovák Köztársaság köztársasági elnöke, Lech Walesa, a Lengyel Köztársaság elnöke és Antall József, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke a Visegrádi Nyilatkozatot.

Ezzel egy 666 évvel korábbi együttműködést támasztottak fel, hiszen 1335-ben a Visegrádi Királytalálkozón a lengyel király, a cseh király és Károly Róbert magyar király azért ültek össze, hogy együtt erősebben tudják képviselni a gazdasági érdekeiket. Az a találkozó több évtizedre gazdasági sikereket hozott ennek a három országnak.

