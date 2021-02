Trump sötéten látja a republikánusok jövőjét

2021. február 17. 13:59

Donald Trump előző amerikai elnök hevesen bírálta Mitch McConnel republikánus szenátort a párt új irányvonalának meghatározásáért folytatott küzdelemben.

Kedden nyilvánosságra hozott közleményében Trump egyértelművé tette, hogy sötéten látja a republikánusok jövőjét, ha a továbbiakban is ragaszkodnak McConnell vezetéséhez.

A volt elnök szerint a republikánus pártot sohasem fogják újra tisztelni, és sohasem fog újra megerősödni, ha McConnellhez hasonló politikusok állnak az élén.

„Ha a republikánus szenátorok ragaszkodnak személyéhez, akkor sohasem fognak újra győzni. Sohasem fogja megtenni, amit kell, vagy ami helyes az országunk számára” – tette hozzá.

Az egykori elnök szerint McConnellből – aki 36 éve tagja a szenátusnak – hiányzik a politikai belátás, a bölcsesség, az alkalmasság és a karizma.

Trump politikai semmirekellőnek nevezte a szenátort, és azzal fenyegetett, hogy támogatni fogja ellenfeleit a republikánus párton belül. A The New York Times című amerikai napilap szerint az eredeti közleményben még ennél is keményebb szavakkal bírálta McConnellt.

McConnell az elmúlt években a szenátusi republikánus többség vezetője és Trump egyik legbefolyásosabb szövetségese volt – jelenleg a szenátusi kisebbség vezetője –, azonban a Capitolium január 6-i ostromát követően eltávolodott tőle. A republikánus párt a tavalyi választáson elveszítette a Fehér Házat, valamint szenátusi többségét, és a vereség óta többen versengenek a tömörülés jövőbeli irányvonalának meghatározásáért.

Trump írásos dörgedelmeire néhány nappal azután került sor, hogy véget ért az ellene indított második alkotmányos felelősségre vonási eljárás a szenátusban. A volt elnököt lázadás szításával vádolták a Capitolium ostroma előtt mondott beszéde miatt, de végül 57:43 arányban felmentették.

McConnell is Trump felmentésére szavazott, ugyanakkor jelezte: az egykori elnök gyakorlatilag és erkölcsileg is felelőssé tehető a kialakult helyzetért.

Azt szorgalmazta, hogy Trumpot inkább bíróságon vonják felelősségre tetteiért.

Egy friss felmérés szerint a republikánusok háromnegyede azt szeretné, hogy Donald Trump volt amerikai elnök komoly szerepet töltsön be a pártban. A Quinnipiac Egyetem által megkérdezett párthívek 87 százaléka azt mondta: meg kellene engedni, hogy Trump ismét ringbe szálljon az elnöki tisztségért.

hirado.hu - MTI