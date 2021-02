Az EU új program létrehozásával gyorsítja fel a járványok elleni védekezést

2021. február 17. 16:51

Az Európai Unió új program létrehozásával gyorsítja fel a koronavírus-járvány elleni védekezést - jelentette be az Európai Bizottság elnöke szerdán Brüsszelben.

Az új típusú koronavírus és variánsai elleni fokozottabb védekezést célzó, HERA Incubator nevű program a felkészültség növelésére, az új vírusmutációk ellen is hatékony vakcinák fejlesztésére és a gyártási kapacitás bővítésére összpontosít - közölte Ursula von der Leyen.

Elmondta, az egészségügyi vészhelyzetben a reagálást segítő, nemrégiben bejelentett EU-s hatóság (HERA) biovédelmi rendszerére épülő program a tervek szerint az Európai Unióban és a világ más részein dolgozó kutatókat, biotechnológiai vállalatokat, gyógyszergyártókat és illetékes állami hatóságokat fogja össze a koronavírus és új változatainak azonosítására. Ösztönözni fogja az új vakcinák kifejlesztését, gyorsítani az oltóanyagok jóváhagyási folyamatát és biztosítani a gyártási kapacitás folyamatosságát és növelését - tette hozzá.

"Elsődleges feladatunk annak biztosítása, hogy minden európai a lehető leghamarabb biztonságos és hatékony koronavírus-vakcinákhoz férhessen hozzá. A vírus új változatainak megjelenése azonban újabb és gyors válaszokat igényel. A HERA Incubator program ebben fog segíteni a folyamat minden szereplőjének összefogása, és a rendelkezésre álló források kihasználása által" - fogalmazott a bizottság elnöke.

A jövőbeni egészségügyi válságokra való felkészülést segítő HERA biovédelmi rendszer a tervek szerint hosszú távon kiszámítható finanszírozást nyújt majd az élvonalbeli technológiai vállalatoknak, és összekapcsolja azokat például az Európai Gyógyszerügynökséggel vagy az Európai Bizottsággal. Célja a jobb felkészültség elérése, a gyógyszeripari szereplőkkel folytatott közös munka javítása, valamint a koronavírus-járványhoz kapcsolódó kihívások kezelése.

A felkészültség fokozását segítő program egyebek mellett mintegy 225 millió euró uniós finanszírozást biztosít a vírusmutációkat kimutató új típusú tesztek kidolgozására, a genetikai variánsok kutatásának támogatására, illetve az adatcsere javítására.

A HERA program állandó struktúrát biztosít az esetleges kockázatok modellezéséhez, a globális felügyelethez, a gyártási kapacitás rugalmasságának fenntartásához, összehangolásához és fokozásához, az ellátási láncot fenyegető kockázatok feltérképezéséhez, valamint az oltások és gyógyszerek kutatásához és fejlesztéséhez - tették hozzá.

A sajtótájékoztatón Ursula von der Leyen arról is beszélt, hogy az Európai Bizottság keményen fellép a koronavírus elleni oltóanyagokkal összefüggő csalásokkal szemben. "Mindent megteszünk, hogy bíróság elé állítsuk a hamis vakcinák gyártásáért és terjesztéséért felelősöket" - mondta. Azt is közölte, hogy az Európai Unió csalás elleni hivatala (OLAF) már most vizsgálatokat folytat a hamis vakcinák felderítése ügyében, illetve tanáccsal látja el a tagállamokat a csalások azonosítására.

MTI