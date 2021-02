Hadsereg - A zene nyelvén a hazaszeretetről

2021. február 19. 10:39

A Magyar Honvédség Központi Zenekara és Ress Hajnalka énekesnő közös videóklippel hozta közelebb a magyar állampolgárokhoz a nemzeti összefogás érzetét.



A Magyar Honvédség Központi Zenekara és Ress Hajnalka énekesnő a koronavírus-járvány alatt is szerette volna tartani a kapcsolatot a közönséggel. Habár koncertet adni nem volt lehetőségük, egy videóklippen keresztül kívánták átadni a hazaszeretet és a nemzeti összetartozás érzetét az embereknek.

„A Magyar Honvédség Központi Zenekarának a pandémia miatt nem volt lehetősége fellépni, valamint találkozni a közönséggel. Ezért úgy döntöttünk, hogy videóklip, illetve egy rövid adventi koncert formájában szólítjuk meg az embereket. Ennek a projektnek a része volt a Ballada a Hazámról című zenei összeállítás felvétele a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban Ress Hajnalka énekesnővel. Ez novemberben készült el. Az volt a célunk, hogy akit megszólítunk, abban még jobban felébredjen, illetve elmélyüljön a magyarságtudat és a nemzeti összetartozás érzése, függetlenül attól, hogy Magyarországon belül vagy a határon kívül él” – mondta Csizmadia Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség főkarmestere.

A videóklip első felében népdalokból álló összeállítás hallható, amelyeket Ress Hajnalka fűzött egybe Pánczél Kristóf zongoraművész és Erdő Zoltán tárogatóművész közreműködésével. A zenei összeállítás második részben Csézy Ez az otthonunk című dalának feldolgozását adta elő az énekesnő.

„A Ballada a Hazámról című zenei összeállítást a trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából készítettük. Miután a felvétel megjelent a közösségi médiában, Csizmadia Zsolt ezredes felkeresett az ötlettel: mit szólnék hozzá, ha a Magyar Honvédség Központi Zenekara Sárosi Péter századossal, az együttes állandó hangszerelőjével áthangszerelné a művet és közös produkciót készítenénk. Ezzel a magyar embereknek szerettek volna kedveskedni az ünnepek alatt. Végül egy karácsonyi, hazaszeretetről szóló összeállítás készült el. Ezek segítségével, a zene nyelvén keresztül képesek voltak megmutatni azt, hogy mit éreznek a magyar katonák a hazájuk iránt” – fogalmazott Ress Hajnalka.

„A közös munka nagyon kellemes élmény volt, örülök az elkészült felvételeknek. Remek dolognak tartom, hogy a Magyar Honvédségnek van ilyen együttese, hiszen ez egy nagyszerű zenekar, megérdemlik a figyelmet. Szívügyemnek tartom a munkásságuk népszerűsítését, mert a zene híd az emberek között. Jelen esetben a honvédség és a magyarság között. Szerencsére a média is felfigyelt a közösen előadott produkcióra, ami azt mutatja, hogy az összeállítás lassan eléri a célját” - hangsúlyozta az énekesnő.

Ress Hajnalka hozzátette: általában azt gondolják az emberek a katonazenekarokról, hogy kizárólag katonadalokat és himnuszokat játszanak menetelve, holott a repertoárjuk rendkívül széles skálán mozog. „Komolyzenét, valamint a könnyűzenén belül is bármit eljátszanak. A klippeken keresztül még inkább be lehetett mutatni, hogy milyen kincs van a honvédség birtokában. A központi zenekar minden tagja végzett, profi zenész, akikkel felüdülés együtt játszani. Többen azt mondták, miután meghallgatták a felvételt, hogy amint lesz az együttesnek fellépése, elmennek rá. Tematikus koncerteket szoktunk adni, ahol egy bizonyos téma köré építve dönti el az együttes, hogy milyen stílusú és műfajú dalok hangozzanak el. A fúvós zenekarnak olyan ereje van, amelyet minél több embernek meg kell ismernie. Ráadásul nem csupán a hangszereikkel szolgálják a hazát, egyéb területen is magas szinten helytállnak, például egészségügyi vagy határvédelmi feladatokban. Le a kalappal előttük, büszke vagyok arra, hogy ismerhetem őket” – mondta Ress Hajnalka, aki azt is elárulta, milyen egyéb kötődése van a Magyar Honvédséghez. „A dédszüleim között volt katona, illetve a párom korábban a Központi Zenekar tagja volt” – mesélte büszkén az énekesnő.

Kép: Szabó Lajos zászlós

Balatoni Kitti

honvedelem.hu