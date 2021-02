Hét hónapra ítéltek egy bőnözőt: buszon ütött, fojtogatott egy utast

2021. február 19. 12:20

Hét hónap végrehajtandó börtönbüntetésre ítélt jogerősen a Budapesti XX., XXI., XXIII. Kerületi Bíróság egy férfit, aki egy fővárosi buszon egy utast vert - tájékoztatta a fővárosi főügyész pénteken az MTI-t.

Ibolya Tibor a közleményben azt írta, a kerületi ügyészség a 31 éves bűnözővel szemben 2020 novemberében testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat, mert 2018 decemberében rátámadt egy busz utasára.

A vádlott azzal szólította meg a sértetett, hogy miért nézi őt a visszapillantó tükörben. Ezután egyre agresszívebb hangnemben, trágár kifejezésekkel illette a sértettet, valamint az őt nyugtatni próbáló buszsofőrt is. A sofőr többször felszólította, hogy agresszív magatartását fejezze be. A sértett azt mondta a vádlottnak, hogy szálljon le a buszról, amire a férfi olyan dühös lett, hogy érthetetlen, artikulálatlan ordítással rátámadt, ököllel arcon ütötte, majd hátulról ráfogott a nyakára, és üvöltve dulakodott vele.



A bűnöző az autóbusz menetrend szerinti közlekedését lehetetlenné tette. A vádlott még a rendőrökre várakozás közben is többször rátámadt a sértettre, akit a busz utasai próbáltak megvédeni. A vádlott az őt visszatartani próbáló buszsofőrt is azzal fenyegette, hogy megüti.



MTI; Gondola