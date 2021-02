Varga Judit: a magyar kormány teszi a dolgát a civiltörvény ügyében

2021. február 19. 14:52

Nemcsak azt jelezte a kormány, hogy készek hatályon kívül helyezni a "vitatott szabályozást", hanem a szabályozás átalakítására vonatkozó normaszöveget is megküldték az Európai Bizottságnak (EB) - közölte az igazságügyi miniszter pénteken a közösségi oldalán.

A brüsszeli bürokrácia székháza: most ott "pattog a labda" - wikipedia

Varga Judit azt írta, a kormány jelezte az EB-nek, hogy amint tájékoztatják őket a jogszabály átalakításának elfogadhatóságáról, a magyar kormány kész haladéktalanul benyújtani az Országgyűlésnek, hogy a javaslatot a magyar törvényhozás még a tavaszi ülésszakban megtárgyalhassa.



Míg egyes ellenzéki politikusok azon "örvendeznek", hogy hazájuk ellen igazságtalanul kezdeményeznek Brüsszelben kötelezettségszegési eljárásokat, addig a magyar kormány teszi a dolgát - fogalmazott.



"Átláthatóvá tettük a civil szervezetek finanszírozását, hogy egyértelmű legyen, melyek azok az NGO-k, amik külföldi támogatással próbálnak politikai nyomást gyakorolni a hazai közéletre. Mindeközben mérsékeltük a hazánkra nehezedő migrációs nyomást" - emelte ki.



Hozzátette, bár a kormány mindenben "korrekten és transzparensen" járt el, a bizottság ismételten egy politikailag motivált eljárást indított, amelynek nyomására az Európai Unió Bírósága tavaly júniusban elítélte Magyarországot.



Varga Judit szerint a magyar kormány számos alkalommal biztosította az uniós intézményeket arról, hogy kész eleget tenni az ítéletben foglaltaknak, megteszi a végrehajtásához szükséges megfelelő intézkedéseket, ahogy kivétel nélkül minden korábbi ítélet esetében is megtette azt.



Magyarország az eredményes együttműködés jegyében folyamatos párbeszédet folytatott és folytat az ítélet végrehajtásáról a bizottsággal - írta.



"Most Brüsszelnél pattog a labda, itt az idő, hogy ők is elvégezzék a munka rájuk eső részét" - fogalmazott az igazságügyi miniszter.



Az Európai Bizottság - a kötelezettségszegési eljárások februári állásáról közzétett csomagja szerint - Magyarországgal összefüggésben arról határozott, hogy eljárást indít, mert véleménye szerint a magyar kormány nem tett eleget az uniós bíróság által a civiltörvény ügyében hozott ítéletének. A brüsszeli testület hivatalos felszólító levelet küldött Magyarországnak, amelyben az ítélet végrehajtására szólította fel a kormányt.



MTI