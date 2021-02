Vitézy: ne zárják el a Blaha Lujza teret a villamosoktól!

2021. február 19. 16:15

Azt kéri a városházától és a Budapesti Közlekedési Központtól (BKK) Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója, hogy a fővárosi Blaha Lujza tér felújításakor hagyják szabadon a Népszínház utcai villamosok átvezetésének útját.

"A Blaha" - origo.hu

Vitézy Dávid pénteken a Facebookon azt írta, a Blaha Lujza tér új tervei szerint beépítik a Népszínház utcai villamosok térre való kivezetésének, távlatban pedig a Rákóczi út felé való meghosszabbításának lehetőségét.



Közölte: nem szeretne politikai vitát nyitni, ezért pusztán javasolja és kéri, hogy ne ültessenek fákat és ne telepítsenek szökőkutat a villamos átvezetésének útjába, hogy a jövőben ne legyen "fakivágási botrány" és ne kelljen egy szökőkutat elbontani, amikor szeretnék "kiszabadítani" a Népszínház utcai villamosvonalakat a mai szűkös végállomásukról.



Hozzátette, bár valóban készültek az elmúlt néhány évben villamosos és villamos nélküli, jó és javításra szoruló tervek is a Blaha Lujza térre, a döntés mégiscsak most születik meg a Városházán és a BKK-ban arról, mi épül ott meg.



A kivitelezési tender folyamatban van, most dől tehát el, akadályozza-e majd a tér felújítása során létrejövő műszaki tartalom a jövőben villamos útvonalát vagy sem - írta.



"Továbbra sem osztom, hogy egy városi tér használhatóságát, komfortját a villamos korlátozná. A Széll Kálmán téren és számos európai városban Bécstől Amszterdamig is látjuk, tud színvonalas városi köztér kialakulni villamosok által szegélyezve" - fogalmazott.



Vitézy Dávid jelezte azt is, még van lehetőség korrekcióra: a tender beadási határideje jövő péntek, a műszaki előírások még módosíthatók.

MTI