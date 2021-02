Az EU-vezetőség tanácskozna az iráni atomalku résztvevőivel

2021. február 19. 18:03

Az Európai Unió informális tanácskozás összehívásán dolgozik az Iránnal 2015-ben megkötött nukleáris megállapodás aláíró államai, köztük az Egyesült Államok részvételével - közölte az Európai Bizottság illetékes szóvivője a testület pénteki sajtótájékoztatóján.

Stano - iranpress.com

Peter Stano kérdésre válaszolva elmondta, a tanácskozás előkészítését célzó puhatolózó megbeszélések folynak a részt vevő államok képviselőivel, aminek lendületet adott, hogy a Joe Biden elnök vezette új amerikai kormányzat csütörtökön közölte, kész tárgyalásokba bocsátkozni Iránnal és az érintett nagyhatalmakkal, hogy megvitassák az Egyesült Államok visszatérését az atomalkuhoz.



Nincs kitűzött dátum vagy határidő a tanácskozás megtartására, meghívókat sem küldtek ki, de a nagyhatalmak a lehető leggyorsabban fel akarják éleszteni a nukleáris megállapodást - mondta.



Irán és a világ vezető hatalmai 2015-ben, több mint tíz évig tartó tárgyalásokat követően állapodtak meg az iszlám köztársaság atomprogramjáról, amelynek értelmében Teherán korlátozta nukleáris tevékenységét, cserébe pedig a nemzetközi közösség feloldotta az Iránt sújtó szankciók nagy részét. Donald Trump amerikai elnök viszont 2018-ban kilépett a megállapodásból, majd visszaállította a szankciókat is, ezért Irán a megengedettnél több urániumot kezdett előállítani.



Ned Price, az amerikai külügyminisztérium szóvivője csütörtökön nyilatkozatot adott ki arról, hogy az Egyesült Államok kész elfogadni egy meghívást az Európai Uniótól az iráni atomprogram korlátozásáról kötött 2015-ös megállapodás résztvevőinek - az ENSZ Biztonsági Tanács öt állandó tagjának és Németországnak, valamint Iránnak - a találkozójára, "hogy megvitassák a diplomáciai továbblépés lehetőségét Irán nukleáris programjával kapcsolatban".



Peter Stano a sajtóértekezleten emlékeztetett arra, az Európai Unió az Iránnal szemben bevezetett összes szankció hatályát feloldotta, annak következtében, hogy Teherán teljesítette a megállapodással kapcsolatos kötelezettségeit. Irán ellen nem maradtak olyan uniós szankciók, amelyek sértenék a nukleáris megállapodás európai aláíróinak kötelezettségvállalásait - emelte ki.



Felidézte, Washington nemrégiben értesítette az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy az Egyesült Államok visszavonja a Trump-kormányzat három levelét, amely abban a 2020. szeptember 19-i bejelentésében csúcsosodott ki, miszerint az Egyesült Államok az ENSZ ellenében is meghosszabbítja, illetve újra bevezeti az Irán elleni szankciókat, tekintettel arra, hogy Irán "jelentős mértékben nem teljesíti" a megállapodás szerinti kötelezettségeit.



"Úgy gondolom, ez megteremti a diplomáciai erőfeszítések előmozdításához szükséges feltételeket" - fogalmazott.



Hozzátette, Az Európai Unió keményen dolgozik azért, hogy az Iránnal foglalkozó, a nukleáris vonatkozású szankciók feloldását szabályozó közös átfogó cselekvési terv (JCPOA) végrehajtása ismét a helyes irányba terelődjön. Az unió prioritása az, hogy Irán visszatérjen a nukleáris megállapodás szerinti kötelezettségei teljes körű teljesítéséhez, továbbá azt is vizsgálja, miként segítheti az Egyesült Államok szankciói feloldásának sikerét - tette hozzá a szóvivő.

MTI