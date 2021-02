MJVSZ: közös cél az emberek egészségének és munkahelyének védelme

Az önkormányzatok és a kormány elsődleges célja az emberek egészségének és munkahelyének védelme - hangoztatta a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke pénteken Budapesten, miután a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely tárgyalt a szervezet képviselőivel.

Szita Károly (Fidesz-KDNP) sajtótájékoztatón elmondta: a koronavírus-járvány miatti "rendkívüli évben" a települések "járványügyi költségvetéseket" fogadnak el. Az önkormányzatok a mostani erőfeszítéseiket annak érdekében tették, hogy a járványt meg lehessen fékezni, majd a gazdaság ismét erősödhessen - jelezte a politikus, Kaposvár polgármestere.



Tájékoztatása szerint Gulyás Gergely azt vállalta: március végéig településenként külön-külön egyeztet az azoknak nyújtandó segítségről annak érdekében, hogy az önkormányzatok működőképessége megmaradjon, a jelentős fejlesztéseket befejezhessék és újakat is tudjanak indítani.



Szita Károly hangsúlyozta: ez a településektől is fegyelmezettséget, valamint az eddigiekhez képest más jellegű költségvetés összeállítását várja.



"Ugyan nem lesz nagy bőség", de a fontos célok - az emberek egészségének és munkahelyének - megvédése, a működőképesség megőrzése és a fejlesztések megvalósítása - teljesülni fog - hangoztatta.



A megbeszélések eredményéről szólva azt mondta, ő maga és több polgármester - reményei szerint köztük a baloldali kollégái is - elégedetten álltak fel a tárgyalóasztaltól.



Szita Károly arról is beszélt, hogy a koronavírus-járvány leküzdésében nemcsak a kormánynak, hanem az önkormányzatoknak is van szerepük és felelősségük.



Összehasonlításként felidézte: a 2008-as gazdasági világválság idején az akkori kormánytól semmiféle segítséget nem kaptak az önkormányzatok, amelyek így hiteleket voltak kénytelenek felvenni.



Kitért arra is, hogy 2014 és 2019 között az önkormányzatok iparűzésiadó-bevétele 50 százalékkal nőtt, ami a magyar gazdaság növekedésének következménye. Ehhez hozzájött még a Modern városok program 4000 milliárd forintos forrása - hangsúlyozta.



Kérdésre válaszolva az MJVSZ elnöke közölte: a kormány a 25 ezres lélekszám feletti települések önkormányzatával fog egyeztetni, ugyanis az ennél kisebb települések esetében automatikusan kompenzálják a kieső iparűzési adó száz százalékát. "Gyanítom, hogy a fővárosi kerületeknél is így lesz ez" - jegyezte meg.



