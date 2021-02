Moody's: jövőre eléri a járvány előtti teljesítményét a magyar gazdaság

2021. február 19. 18:34

A magyar gazdaság teljesítménye jövőre várhatóan ismét eléri a koronavírus-járvány előtti szintet, és ennek hatására már 2022-ben megkezdődhet a járvány hatásai miatt jelentősen felduzzadt államadósság-ráta fokozatos csökkenés - áll a Moody's Investors Service pénteken Londonban ismertetett országjelentésében.

business-standard.com

A nemzetközi hitelminősítő a 9 oldalas tanulmányban kifejtette: a "Baa3" szintű magyar államadós-osztályzatra általa érvényben tartott, felminősítés lehetőségére utaló pozitív kilátás azt tükrözi, hogy a magyar gazdaság a hasonló besorolású szuverén adósokkal összehasonlítva erőteljes teljesítményt mutatott, és a cég várakozása szerint ez a továbbiakban is így lesz.



Jóllehet az erőteljes gazdasági növekedés és az államadósság csökkenésének folyamat óhatatlanul megtorpant a koronavírus-válság miatt, a járvány azonban eddig csak korlátozott hatást gyakorolt az alapszintű magyar adósprofilra - áll a Moody's értékelésében.



A cég közölte: várakozása szerint az idei évtől újrakezdődik a költségvetési és adósságmutatók javulása, amely az elmúlt öt évet is jellemezte, és fenntarthatónak bizonyul a külső sérülékenység csökkenésének 2012 óta tartó folyamata.



A Moody's Investors Service jelenlegi "Baa3" magyar államdós-besorolása a másik két globális hitelminősítő, a Fitch Ratings és a Standard & Poor's módszertanában "BBB mínusz"-nak felel meg.



A Fitch és az S&P két éve egy fokozattal a jelenleg is érvényes "BBB"-re javította a magyar államadósság-kötelezettségek besorolását az addigi "BBB mínusz"-ról, így a Moody's a másik két hitelminősítőnél egy szinttel alacsonyabb besorolást tart érvényben Magyarországra.



A Moody's ugyanakkor tavaly szeptemberben felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az addigi stabilról a magyar szuverén osztályzat kilátását.



A Fitch Ratings magyar államadós-besorolásainak kilátása a két évvel ezelőtti osztályzatjavítás óta stabil.



A Standard & Poor's tavaly februárban pozitívra javította a magyar államadós-osztályzat kilátását. Alig két hónap múlva, tavaly áprilisban azonban soron kívül a korábbi stabilra módosította vissza a magyar osztályzati kilátást, mindenekelőtt a koronavírus-járvány gazdasági hatásaival indokolva a lépést.



A Fitch és a Standard & Poor's a múlt héten változatlan stabil kilátással megerősítette a magyar államadós-besorolásokat.



Pénteken ismertetett országjelentésében a Moody's kiemelte: adatai szerint 2014 és 2019 között a magyar hazai össztermék éves átlagban 4,1 százalékkal nőtt reálértéken a 2007 és 2013 közötti időszak 0,3 százalékos éves átlagos visszaesése után.



A hitelminősítő közölte: becslése szerint a koronavírus-járvány miatt a magyar GDP-érték a tavalyi év egészében 5,1 százalékkal csökkenhetett. A Moody's ugyanakkor azzal számol, hogy a magyar gazdaság teljesítménye az idén 3 százalékkal, 2022-ben 5,1 százalékkal növekszik.



A másik két hitelminősítő ennél mélyebb tavalyi recesszióra, ugyanakkor gyorsabb kilábalásra számít a magyar gazdaságban.



A Standard & Poor's a magyar adósosztályzat múlt heti megerősítési döntésének részletes elemzésében kiemelte: becslése szerint a magyar gazdaság teljesítménye tavaly a koronavírus-járvány okozta válság miatt 6,3 százalékkal csökkent reálértéken. A cég az idén azonban 4,6 százalékos magyar GDP-növekedést valószínűsít.



A Fitch Ratings becslése szerint a magyar hazai össztermék tavaly 6,2 százalékkal zuhant, az idén viszont 4,9 százalékkal, jövőre 5,5 százalékkal bővül.



Pénteki elemzésében a Moody's közölte: becslése szerint a hazai össztermékhez mért magyar államadósság-ráta tavaly a koronavírus-járvány hatásai miatt 78,7 százalékra emelkedett, 13 százalékponttal magasabbra a 2019 végén mért szintnél.



A cég szerint ez azt jelenti, hogy a GDP-arányos szuverén adóssághányad a 2012-es szintre került vissza.



A hitelminősítő hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a magyar gazdaság adósságtűrési jelzőszámai sokkal erősebbek, mint tíz évvel ezelőtt, és a finanszírozási költségek sokkal alacsonyabbak.



A cég közölte: várakozása szerint a magyar GDP-érték 2022-ben újból eléri a koronavírus-járvány előtti szintet, és ebben a környezetben az adósságteher fokozatos csökkenése már jövőre elkezdődik.



A Moody's előrejelzése szerint a magyar államadósság-ráta 2024-re a hazai össztermék 72 százaléka alá csökken.



MTI