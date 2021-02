Biden most akarja megvédeni a demokráciát: "inflexiós pontot" vizionál

2021. február 19. 18:49

Meg kell védeni, meg kell erősíteni és meg kell újítani a demokráciát, amely sokhelyütt támadás alatt áll, így Európában és az Egyesült Államokban is - mondta Joe Biden amerikai elnök pénteken a müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencia (MSC) online fórumán.

Biden - yahoo

Joe Biden kiemelte, hogy az emberiség a világ jövőjéről szóló vita kellős közepén tart. Az egyik oldalon azok állnak, akik szerint a kihívások hosszú, a negyedik ipari forradalomtól a koronavírus-világjárványig terjedő sorát tekintve az autokrácia a leginkább megfelelő út, a másik oldal pedig a demokrácia mellett érvel.



A majdani történészek "inflexiós pontként", útelágazódásként jellemzik majd ezt a történelmi pillanatot, "én pedig minden porcikámmal abban hiszek, hogy a demokráciának kell győznie" - mondta Biden, aki elnökként az MSC-n fejtette ki először európai partnerek előtt külpolitikai nézeteit.



Mint mondta, hazájának és a demokrácia többi hívének meg kell mutatnia, hogy az együttélésnek ez a formája továbbra is az emberek javát szolgálja. "Be kell bizonyítanunk, hogy modellünk nem történelmi relikvia."



Hangsúlyozta, hogy a transzatlanti kapcsolatok történetében az utóbbi négy év "nehéz" volt, de az Egyesült Államok "visszatért", és elkötelezett európai partnerei és a NATO mellett.



A következő időszak kihívásainak sorában elsőként a Kínával folytatott "hosszú távú stratégiai konkurenciát", említette, kiemelve, hogy ez a versengés "kemény" lesz. A többi között kifejtette: nem szabad hagyni, hogy a "gazdasági kényszer" Peking által alkalmazott politikája érvényesüljék a világban, biztosítani kell, hogy a vállalkozások mindenütt azonos, méltányos alapszabályok alapján tevékenykedhessenek, el kell érni, hogy a technológia vívmányai "az emberek felemelését, és ne az elnyomását" szolgálják.





A transzatlanti közösségnek fel kell lépnie mindazokkal szemben is, akiknek célja "az elnyomás monopolizálása és normalizálása" - tette hozzá Joe Biden, kifejtve, hogy ebben a szellemben kell kezelni az Oroszország jelentette fenyegetéseket is, így a Kreml arra irányuló törekvéseit, hogy egyes országok "gyötrésével", "demokráciáink támadásával" mindenestül aláássa a demokratikus berendezkedést és szétzilálja a "transzatlanti egységet". Ezzel összefüggésben arról is szólt, hogy az Egyesült Államok és Európa számára továbbra is kiemelten fontos Ukrajna szuverenitása és területi épsége.



Ugyanakkor Washington nem a konfliktusok elmélyítésére törekszik, és nem kíván visszatérni hidegháború korszakához, az egymással szembenálló tömbök alkotta nemzetközi rendszerhez, hanem olyan jövőért harcol, amelyben minden nemzet szabadon megválaszthatja saját útját - húzta alá Joe Biden, hozzátéve, hogy a versengés nem zárja ki az együttműködést a közös ügyekben.



Az ilyen ügyek közül a koronavírus-világjárvány és az éghajlatváltozás elleni küzdelmet emelte ki. A járvánnyal kapcsolatban elmondta, hogy kormánya további kétmilliárd dollárral támogatja a kis és közepes jövedelmű országok védőoltás-ellátásának javítását szolgáló COVAX-programot. Az éghajlatváltozással kapcsolatban aláhúzta, hogy az egész világot fenyegető, mindenkit sújtó "egzisztenciális válsággal" kell megküzdeni, ezért az Egyesült Államok visszatért a párizsi nemzetközi klímamegállapodáshoz, és a kormány nemcsak a nemzetközi színtéren, hanem a belpolitikában is fokozza klímavédelmi erőfeszítéseit.

MTI