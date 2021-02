Terrorizmus finanszírozásáért szankció alá vették Ukrajnában Medvedcsukot

2021. február 19. 19:27

Terrorizmus finanszírozásáért szankciót vetett ki pénteken az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) a Vlagyimir Putyin orosz elnök "komájaként" emlegetett Viktor Medvedcsuk ukrán oligarchára és politikusra, valamint feleségére, Okszana Marcsenkóra - jelentette be Olekszij Danyilov, az RNBO titkára sajtótájékoztatón.

Medvedcsuk és Putyin - gazetemru.com

A tisztségviselő közölte, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Medvedcsuk és felesége ellen is büntetőeljárást folytat terrorizmus finanszírozása bűntett címén, és ez alapján hozták ellenük a szankciókat.

Danyilov kijelentette: ha bárki "1991 óta ellopott bármit is az ukrán néptől, az ukrán államtól, azt a helyre kell tenni, és mindegy, hogy az illető most parlamenti képviselői mandátum vagy más tisztség mögé rejtőzik". Medvedcsuk jelenleg az ellenzékben lévő, Moszkva-barát Ellenzéki Platform - Életért párt egyik vezetője és parlamenti képviselője.

Az RNBO titkára hozzátette, hogy az általa vezetett testület itt még nem áll meg: "kivizsgálunk minden esetet, amivel az ukrán állam alaptalanul vesztett vagyonából, és meghozzuk a szükséges döntéseket" - hangoztatta.

Az RNBO pénteki ülésén bővítette ki a szankcióval sújtottak listáját nyolc személlyel és 19 vállalattal, köztük Medvedcsukkal, feleségével, utóbbi barátnőjével, akit annak a Tarasz Kozaknak az élettársának tartanak, akinek hivatalosan a nevén volt az a három tévécsatorna, amelyet nemrég szüntettek be, úgyszintén azáltal, hogy szankció alá vették őket, mint Kozak tulajdonát. A tévékről köztudott volt, hogy Medvedcsuk a valódi tulajdonosuk, Kozak pedig csak papíron szerepelt tulajdonosként.

Medvedcsuk lányának Vlagyimir Putyin a keresztapja, ezért emlegetik az orosz elnök "komájaként". A politikus a szovjet időkben ügyvédként kezdte karrierjét. Felróják neki, hogy Vaszil Sztusz ismert ukrán disszidens és emberi jogi aktivista költő kijelölt védőjeként 1980-ban a legszigorúbb büntetést kérte védencére, akit tíz év büntetőtáborra ítéltek. Sztusz öt évvel később, 1985-ben a Perm környéki börtöntelepen, ahol raboskodott, éhségsztrájkot kezdett és belehalt.

Medvedcsuk 1998-2004 között a Szociáldemokrata Párt elnöke volt, amely Leonyid Kucsma elnökségének utolsó éveiben a legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkezett. Emellett hatalmas befolyásra tett szert 2002-2005 között mint Kucsma elnöki adminisztrációjának vezetője. A 2004-es "narancsos forradalom" után kissé háttérbe vonult, de az utóbbi években újra előtérbe került a Moszkva-barát politikusok által létrehozott Ellenzéki Platform - Életért párttal. Rendszeresen folyat a kijevi vezetéssel nem egyeztetett különtárgyalásokat Putyinnal fogolycseréről, a Donyec-medencei helyzet rendezéséről, és ukrán-orosz gazdasági, kereskedelmi kérdésekről.

Egyik szószólója annak a Moszkva által támogatott ám Kijev által határozottan elutasított elképzelésnek, hogy Ukrajna alakuljon szövetségi állammá.



MTI