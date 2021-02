Kémfőnök vagy fejedelem szobra kerülhet a Lubjanszkaja térre

2021. február 19. 19:34

Szavazáson dönthetik el a moszkvaiak, hogy a bolsevik politikai rendőrséget megalapító Feliksz Dzerzsinkij vagy Alekszandr Nyevszkij 13. századi fejedelem és hadvezér szobrát állítsák-e fel az orosz főváros Lubjanszjkaja terén, ahol az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) székháza is áll.

Erről pénteken tett bejelentést Konsztantyin Remcsukov, Moszkva Társadalmi Kamarája tanácsának elnöke.

Az ügyben február 25. és március 5.között lehet majd szavazni az Aktyivnij Grazsdanyin (Aktív Állampolgár) honlapon. A szervezet emellett voksolással történő véleménynyilvánításra kérte fel a főváros mind a 146 önkormányzatát.



A Társadalmi Kamara a szavazások eredményét, amelyek reményei szerint a jelenleginél pontosabban fogja tükrözni a fővárosi lakosság véleményét, a moszkvai képviselőtestület akarja terjeszteni. A kérdésben ez a testület mondhatja majd ki a végső szót.



A Jevgenyij Vucsetyics által megalkotott Dzerzsinszkij-szobrot 1991-ben, a Mihail Gorbacsov szovjet elnök ellen megkísérelt kommunista puccs nyomán távolították el a Lubjanszkaja térről, ahol akkor még a szovjet Állambiztonsági Bizottság (KGB) székelt. Az emlékmű visszaállatására tavaly decemberben az Oroszország Katonatisztjei elnevezésű szervezet tett javaslatot, amely egyúttal azzal a kéréssel fordult Igor Krasznov főügyészhez, hogy vizsgáltassa ki, vajon jogszerűen távolították-e el három évtizede a szobrot. A kezdeményezést februárban felkarolta írók és bloggerek egy önmagát hazafiasként emlegető, Zahar Prilepin és Alekszandr Prohanov által vezette csoportja.



Az oroszországi zsidó hitközségek azt javasolták, hogy helyezzék vissza a térre a 1835-ben felállított Nyikolszkij- (Miklós-) szökőkutat, Giovannio Vitali alkotását, amelyet száz évvel később a metróépítés miatt máshová helyzetek át. 2016-ban hasonló kezdeményezést tett a Memorial jogvédő és az Arhnadzor emlékművédelmi szervezet, ám akkor az elképzelés megvalósítását műszaki szempontból kivitelezhetetlennek minősítették. Alekszandr Nyevszkij fejedelem alakjának megörökítésére a moszkvai múzeumok tettek javaslatot.



A moszkvai Társadalmi Kamara civil társadalom fejlesztésével foglakozó tanácsának keddi ülésén megvitatta, hogy szükség van-e a téren egyáltalán szoborra. Szergej Kuznyecov, a főváros főépítésze azt hangsúlyozta, hogy a Lubjanszkaja teret meg kell tartani közlekedési csomópontnak. A testület kizárta annak lehetőségét, hogy a szoborvitában a szökőkútra vagy a mindkét megmaradt jelölt ellen lehessen szavazni. A tanácskozáson egyébként felmerült az is, hogy III. Iván moszkvai fejedelemnek vagy Jurij Andropov szovjet elnök-pártfőtitkárnak, a KGB volt vezetőjének kellene szobrot állítani.



A lengyel születésű Feliksz Dzerzsinszkijnek (1877-1926) a VCSK vagy cseka, azaz a bolsevikok által az ellenforradalom és a szabotázs elleni harcra létrehozott Összoroszországi Rendkívüli Bizottság, majd az Állami Politikai Igazgatóság (GPU) vezetőjeként kulcsszerepe volt a vörös terrorban. Állt a közlekedési és hírközlési népbiztosság élén is.



A Rurik-dinasztiából származó Alekszandr Nyevszkij (1220-1263), azaz I. Sándor vlagyimiri nagyfejedelem, aki kijevi és novgorodi fejedelem is volt, sikerrel vette fel a harcot a német lovagrend és a svédek terjeszkedése ellen. A Nyevszkij nevet a Néva folyónál az utóbbiak felett aratott győzelme után kapta. 1547-ben az orosz ortodox egyház szentté avatta.



